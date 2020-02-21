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Подтверждена совместимость Fastreport.Mono с продуктами «Ред софт»

Интеграция Системное ПО

«Фаст репортс» и «Ред софт» подписали сертификат о совместимости программного продукта Fastreport.Mono (производства «Фаст репортс») с операционной системой «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных» (производства «Ред софт»). Итоги тестирования подтвердили корректность работы продуктов.

Fastreport.Mono — генератор документов для Mono Framework (Linux), написанный на языке С#, включает в себя визуальный построитель документации, генератор отчетов, документации и разнообразные фильтры экспортов, позволяющие сохранить документ в различные популярные форматы.

«Ред софт» создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. Продукты компании – операционная система «Ред ОС» (семейства Linux) и СУБД «Ред база данных» – соответствуют законодательным требованиям информационной безопасности и могут применяться в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно, что подтверждается сертификатами ФСТЭК России. Оба решения зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Партнерская программа "Ред софт" нацелена на обеспечение совместимости наших продуктов с инструментами разработки ПО. В контексте политики импортозамещения создание эффективных и функциональных комплексных решений для заказчика – главная цель нашей работы. Совместно с партнерами из "Фаст репортс" рады представить рынку такие решения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Технологическое партнерство с «Ред софт дает ощутимые результаты. Подтверждение совместимости наших флагманских продуктов позволяет предложить рынку надежные импортонезависимые решения», – сказал Михаил Филиппенко, генеральный директор компании «Фаст репортс».

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