Mobile Industrial Robots и Universal Robots инвестируют $36 млн. в производство роботов

При финансовой поддержке компании Teradyne (США), Mobile Industrial Robots (MiR) и Universal Robots (UR) приобрели участок для строительства площадью 50 тыс. кв. м в г. Оденсе, $36 млн будут инвестированы в создание крупного центра коботов в мировой «столице коботов». Коллаборативные роботы (или коботы) в настоящее время являются самым быстроразвивающимся сегментом промышленной автоматизации. Коботы — это удобные в эксплуатации роботы, которые могут трудиться вместе с людьми, не требуют установки защитного ограждения, тем самым улучшая не только рабочую среду, но и производительность.

Новый центр коботов полностью соответствует миссии компании Teradyne по дальнейшему укреплению тех преимуществ, которых MiR и UR добились на глобальном уровне.

«Компании MiR и UR — мировые лидеры в области коллаборативной робототехники, они создают доступные решения по автоматизации производства для компаний всех размеров. Teradyne продолжает активно инвестировать средства в разработку новых продуктов, решений и в развитие каналов продаж, и этот новый объект является ключевым элементом нашей стратегии роста», — сказал Марк Ягела (Mark Jagiela), президент и исполнительный директор Teradyne. «В Дании есть нечто особенное. Инновационные промышленные разработки и практичный деловой подход сделали эту страну идеальным местом для развития робото-индустрии. Возможность создать удобных в эксплуатации роботов, которые будут трудиться бок о бок с людьми — это то, чего до сих пор не удавалось добиться нигде в мире, и мы очень рады тому, что сможем расширять наши возможности и производственный потенциал именно в Оденсе».

Это не первый случай, когда MiR и UR оказывают финансовую поддержку робото-индустрии Дании. На сегодняшний день Teradyne инвестировала более полумиллиарда долларов США в две молодые быстроразвивающиеся датские компании, которые занимаются разработкой роботов.

Строительная площадка находится в промышленном районе города Оденсе недалеко от нынешней штаб-квартиры компании UR, которая также станет частью нового центра коботов. Обе компании продолжат свою деятельность в качестве отдельных предприятий с целью создания комфортной рабочей среды. Это поможет привлечь новых сотрудников, и, соответственно, способствовать дальнейшему росту, которого в ближайшие годы ожидают обе компании.

«Дания занимает значительное место на мировом рынке коботов. Колоссальные инвестиции в создание крупнейшего в мире центра коботов здесь, в Оденсе, является чрезвычайно логичным решением», — сказал Томас Висти (Thomas Visti), исполнительный директор Mobile Industrial Robots. «Создание мощной профессиональной среды с передовыми производственными объектами позволяет нам привлекать таланты со всего мира». В прошлом году компания MiR наняла 100 новых сотрудников, а UR за последние два года приняла в свои ряды 280 новых работников. Сегодня в двух компаниях в Дании работают 160 и 450 человек соответственно. В UR работает почти 700 сотрудников по всему миру, в то время как общий штат MiR насчитывает около 220 сотрудников.

Юрген фон Холлен (Jürgen von Hollen), президент Universal Robots, отметил: «По прогнозам ABI Research, этот рынок в 2030 году вырастет почти до 12 миллиардов долларов США. Спрос на датских коботов уже означает, что мы вырастем из наших нынешних офисов в Оденсе, это относится и к UR, и к MiR», — говорит президент UR. «Оденсе обладает мощной «экосистемой талантов», и мы рады возможности долгосрочных инвестиций в уникальную робототехническую среду, которую мы выстраивали здесь в течение последних 10 лет».

Сегодня в Дании индустрия робототехники стремительно развивается. Так, ежегодное исследование торговой ассоциации Odense Robotics, проведенное в 2019 году, показывает, что в робототехнических компаниях Дании сейчас работают 8500 человек, из них 3900 человек — в Оденсе, третьем по величине городе Дании, и его окрестностях. Если отрасль будет развиваться в соответствии с прогнозами, в 2025 году в робототехнической индустрии Дании будет занято 25 000 сотрудников, согласно данным датской аналитической фирмы Damvad.

При этом увеличивается не только количество сотрудников. В 2018 году совокупная выручка робототехнических компаний Дании выросла на 18 процентов, достигнув 995 миллионов долларов США при увеличении экспорта на 26 процентов. Эти цифры особенно значимы в том контексте, что всего 15 лет назад в Дании вовсе не существовало робототехники как отрасли, заслуживающей упоминания.