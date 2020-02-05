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«Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC

Интеграция Системное ПО
, Текст: Владимир Бахур

«Открытые технологии виртуализации» завершила реализацию широко используемых в настоящее время протоколов NFS (Network File System) версии 2 и 3, а также ряда низкоуровневых протоколов, лежащих, в том числе, и в основе непосредственно NFS, в частности, протокола вызова удалённых процедур (ONC RPC).

Программное обеспечение зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Свидетельства № 2020610310 и № 2020610480).

Реализация протокола сетевого доступа к файловым системам NFS версии 2 и 3 и протокола RPC версии 2 выполнена в рамках проекта по созданию распределенной программно-определяемой системы хранения данных, полностью базирующейся на собственных разработках, без использования в какой - либо части стороннего программного обеспечения.

Получение полного контроля над исходным кодом, а также поддержка широкого круга операционных систем и аппаратных платформ, в том числе на отечественной элементной базе, были главными целями проекта.

«Цели проекта успешно достигнуты, мы сделали еще один шаг на пути к полной локализации ПО, что соответствует экономическим интересам и информационной безопасности страны», - заявила генеральный директор ОТВ Гаврилова Татьяна Александровна.

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