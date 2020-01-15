«Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений

«Эвотор» и «Актив» обеспечили поддержку ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 2.0» для приложений на смарт-терминалах. С 2018 г. «Рутокен» использовался на смарт-терминалах «Эвотор» при работе в ЕГАИС. Теперь он подходит для сервиса «Маркировка» и других приложений, требующих использования электронной подписи.

Преимущество этого решения в первую очередь оценят владельцы магазинов по продаже алкоголя и сигарет, которым нужна ЭП для обеспечения безопасности операций в ЕГАИС и системе «Честный знак». Такие предприниматели уже используют «Рутокен» для работы в ЕГАИС, а теперь начинают продавать маркированные сигареты с помощью приложения «Маркировка». Благодаря новой интеграции у пользователей стало больше возможностей по использованию «Рутокенов» в приложениях на смарт-терминалах «Эвотора».

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен», «Актив», сказал: «Мы рады вместе с компанией "Эвотор" совершенствовать инструменты, которые позволяют делать бизнес наших клиентов более успешным. Если раньше пользователи смарт-терминалов "Эвотор" использовали аппаратные крипто-ключи "Рутокен ЭЦП 2.0" только в системе ЕГАИС, то теперь они могут использовать Рутокен в приложении "Маркировка"».

Вячеслав Предыбайло, директор по развитию бизнес-направления «маркировка» ИТ-компании «Эвотор», сказал: «Наш опыт сотрудничества с компанией "Актив" в ЕГАИС мы успешно применили в новом направлении ― маркировка. С 2020 г. предприниматели будут постепенно переходить на продажу маркированного товара (обувь, сигареты, парфюмерия, фототехника, шины, легпром). И первое, что им понадобится, это электронная подпись. Поддержка "Рутокена" в нашем приложении "Маркировка" позволит предпринимателям перейти на новые правила торговли: зарегистрироваться в системе "Честный знак", подключить ЭДО и настроить отправку кодов маркировки через ОФД».