«Корус консалтинг» дополнил платформой Hubex линейку решений для управления сервисом

«Корус консалтинг» и «Смарт-сервис», разработчик облачной платформы Hubex, заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь в продуктовом портфеле ИТ-компании появилось гибкое решение для управления обслуживанием оборудования.

Hubex – платформа автоматизации полного цикла обслуживания оборудования, от приема заявки и передачи подрядчикам до получения обратной связи для производителя. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение объектов, стандартизировать процесс выполнения работ, измерять эффективность сервисных служб, а также обмениваться актами и документами с подрядчиками.

Система имеет гибкую настройку доступа в зависимости от роли пользователя. Сотрудники регистрируют заявки на обслуживание или ремонт оборудования, каждая из которых автоматически делегируется подрядчикам. При этом заказчик видит статус выполнения заявки и при необходимости может связаться с ответственными специалистами. В системе хранится история обслуживания, техническая документация, аналитика и данные о коммуникациях между участниками процесса.

Hubex автоматизирует работу выездных сотрудников с помощью мобильного приложения. Специалисты могут на ходу строить маршруты до заказчика, просматривать информацию по оборудованию, изменять статусы заявок, осуществлять допродажи, заполнять отчетность о выполненных работах и прочее. Это позволяет исполнителям в любой момент получить всю необходимую информацию о ходе обслуживания, а заказчикам следить за работами в реальном времени.

«Для крупного бизнеса критически важно точно выполнять установленные регламенты и оперативно устранять все инциденты, связанные с оборудованием. Единая прозрачная среда для управления сервисными процессами упрощает контроль исполнения запросов, помогает выявлять точки неэффективности и оптимизировать ресурсы службы поддержки. Сервис Hubex соответствует современным требованиям безопасности и обладает высокой отказоустойчивостью, что обеспечивает бизнесу стабильную работу системы даже в периоды обновления ее элементов», – сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус консалтинг».

«Мы рассчитываем, что сотрудничество с компанией “Корус консалтинг” поможет нам распространить наше решение среди сервисных компаний и подразделений самого различного профиля. Внедрение платформы Hubex позволит организациям использовать преимущества бизнес-модели, основанной на лучших практиках Enterprise Service Management. В планах – укрепление и расширение партнерских отношений в будущем», – отметил Иван Логинов, директор по развитию бизнеса «Смарт-сервис».