Подтверждена совместимость СЭД Docsvision с ОС Astra Linux Special Edition

Astra Linux и «Доксвижн» объявили об успешном завершении тестовых испытаний, по результатам которых программное обеспечение «Docsvision 5 web-клиент» версии 12, представленное компанией «Доксвижн», признано совместимым с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» версии 1.6. Сертификат соответствия доступен на сайте Docsvision. Компании подписали соглашение о технологическом партнерстве в рамках программы Ready For Astra Linux.

Docsvision — полнофункциональная СЭД/ECM-платформа для реализации широкого спектра решений в области автоматизации бизнес-процессов и обработки документов.

Веб-клиент Docsvision — рабочее место пользователя с доступом к системе через интернет-браузер без установки дополнительных компонентов. Пользователь может работать с документами и задачами, выполняя все основные операции. Использовать веб-клиент возможно с любого устройства: настольного компьютера, ноутбука, планшета или телефона, нужны лишь браузер и доступ в интернет.