«Барс груп» внедрила платформу видеоконференцсвязи IVA MCU

«Барс груп» сообщила о внедрении унифицированной корпоративной платформы IVA MCU для проведения видеоконференций и вебинаров. Платформа внедрена для обеспечения эффективного удаленного взаимодействия и интерактивного общения между сотрудниками офисов, расположенных в 17 городах России.

Российский разработчик IVA Technologies реализовал проект по созданию современной системы видеоконференцсвязи в головном офисе федеральной ИТ-компании, а также в ее производственных, проектных и коммерческих подразделениях.

Цель проекта – оптимизация затрат компании на командировки сотрудников, повышение эффективности внутренней и внешней коммуникации, а также совершенствование системы корпоративного обучения и развития персонала.

Внедрение платформы IVA MCU позволило повысить оперативность принятия решений и эффективность управления предприятием, позволяя сотрудникам принимать участие в широком спектре мероприятий – совещаниях, планерках, деловых встречах, вебинарах, тренингах, презентациях, лекциях, семинарах, корпоративных занятиях и пр. – без личного присутствия в формате прямых трансляций или в записи.

Благодаря современной и соответствующей масштабам бизнеса системе видеоконференцсвязи, обеспечивающей высокое качество передачи видео и голоса вне зависимости от местоположения участников и типа используемых устройств, «Барс груп» удалось сократить количество рабочих поездок, и как следствие, значительно снизить операционные расходы компании, ускорить принятие управленческих решений, а также реализовать программы дистанционного обучения персонала в удобном формате.

Максим Смирнов, коммерческий директор IVA Technologies, отметил: «Наше решение идеально подходит для крупных географически распределенных компаний с большой филиальной структурой, какой является «Барс груп». Его преимущество заключается в сохранении ранее внесенных инвестиций в ИТ-инфраструктуру предприятия за счет широких интеграционных возможностей платформы, позволяющих подключать пользователей аппаратных терминалов, программных клиентов ВКС и абонентов корпоративных АТС любых производителей».

Тимур Ахмеров, генеральный директор «Барс груп», сказал: «Трудно представить крупную ИТ-компанию 21 века без удаленной коммуникации. Взаимодействие с 1600 сотрудниками, дислоцированными по всей России – непростая задача, которую мы успешно решаем благодаря данной платформе. Более того, сейчас происходит расширение географии деятельности компании: мы открыли три новых производственных офиса в абсолютно разных частях страны – в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Владивостоке, с которыми, несомненно, требуется быть на связи 24/7».