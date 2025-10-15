Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд

В американский федеральный суд был подан коллективный иск от потребителей, которые обвинили компанию Microsoft в искусственном завышении цен на технологию искусственного интеллекта. В иске утверждается, что сделка, заключенная Microsoft на раннем этапе разработок OpenAI, нарушает федеральное антимонопольное законодательство и искусственно завышает цены на подписку ChatGPT. Истцы требуют компенсации, размер которой должен определить суд.

Пользователи искусственного интеллекта (ИИ) подали коллективный антимонопольный иск против Microsoft, пишет Reuters. Поводом стало большая стоимость на ChatGPT из-за секретного соглашения Microsoft с компанией-разработчиком чат-бота OpenAI.

В Соединенных Штатах подали коллективный иск против Microsoft в октябре 2025 г., обвинив ИТ-компанию в злоупотреблении доминированием на рынке облачных вычислений для искусственного ограничения ресурсов компании OpenAI. Истцы в 2025 г. утверждают, что это позволило Microsoft удерживать цены на ChatGPT на искусственно высоком уровне с 2022 г., одновременно развивая собственные ИТ-продукты с ИИ-технологиями.

В октябре 2025 г. иск подан в федеральный суд Сан-Франциско, США. В нем Microsoft обвиняют в том, что ИТ-компания тайно превратила инвестицию в удавку, используя доминирование своего облачного сервиса Azure для ограничения доступа OpenAI к вычислительным мощностям, необходимым для работы ChatGPT.

По мнению истцов, из-за этой монополизации цены на токены ChatGPT достигали уровней в 100-200 раз выше, чем у конкурентов во время ценовой войны в феврале 2025 г.

Иск касается эксклюзивного соглашения 2019 г. между Microsoft и OpenAI, которое предоставляло Microsoft исключительные права на поставку вычислений Azure для коммерческих моделей OpenAI. Это фактически дало ИТ-компании контроль над цепочкой поставок конкурента, пока она разрабатывала собственные ИТ-продукты, такие как Copilot.

Истцы определяют отдельный рынок потребительского генеративного ИИ, в который входят ИТ-сервисы ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced и DeepSeek Chat.

Согласно иску, Microsoft владеет 49% в высокодоходном подразделении OpenAI и получает 20% выручки от платных ИТ-продуктов OpenAI, что, по мнению истцов, позволяет Microsoft вкладывать двойную прибыль — сначала за счет продаж вычислительных ресурсов, а потом за счет ИТ-продукта, который она сама же ограничивает.

Истцы считают ключевым аргументом тот факт, что после перехода OpenAI в июне 2025 г. на закупки вычислительных мощностей у Google Cloud с отказом от эксклюзивного сотрудничества с Microsoft цены на токены ChatGPT рухнули на 80% всего за несколько недель.

В иске это было названо убедительным естественным экспериментом, который иллюстрирует антиконкурентное сдерживание со стороны Microsoft. Истцы утверждают, что до этого пользователи ChatGPT сталкивались с низким качеством ИТ-сервиса, как уже писал CNews, отсутствием нововведений и медленной реакцией ИТ-системы.

Юридический партнер Coinque Consulting Наводая Синг Раджпурохит (Navodaya Singh Rajpurohit) объяснил это тем, что самым сильным доказательством будет сама эксклюзивная сделка. «Если документ показывает, что Microsoft контролировала или использовала контроль над вычислениями OpenAI — это главное доказательство. Если его нет, то дело могут поддержать внутренние переписки или записи мощностей», — сказал он. Раджпурохит добавил: «Ограничение торговли основывается на контроле. Если Microsoft реально осуществляла или имела такой контроль — иск выглядит убедительно».

Конфликт между OpenAI и Microsoft

В июне 2025 г. OpenAI обсуждала возможность подачи антимонопольной жалобы, обвиняя Microsoft в антиконкурентных действиях. Истцы утверждают, что Microsoft по-прежнему обладает договорным правом ограничивать закупки OpenAI, называя это дамокловым мечом, нависшим над OpenAI и находящимся в руках одного из ее ключевых конкурентов.

Истцы требуют возмещения убытков, судебного запрета на любые эксклюзивные соглашения между Microsoft и OpenAI, а также раскрытия внутренних переписок, касающихся поставок вычислительных ресурсов, ценообразования и интеграций.

«Суд способен не только наложить штраф на Microsoft. Он может пересмотреть условия партнерства с OpenAI, устранить эксклюзивность и ввести меры, предотвращающие подобные ограничения в будущем», — подчеркнул Раджпурохит.

Иск подан на фоне реструктуризации партнерства между ИТ-компаниями. Японская SoftBank якобы ведет переговоры о вложении до $25 млрд в OpenAI, что превысит текущую долю Microsoft в $13 млрд. В то же время в рамках проекта Stargate, руководство Microsoft согласилась отказаться от роли эксклюзивного облачного поставщика.

Самая дорогая частная компания

В октябре 2025 г. OpenAI достигла рыночной оценки в $500 млрд и стала самой дорогой частной компанией в мире. Это произошло после того, как ИИ-гигант заключил сделку, в рамках которой нынешние и бывшие сотрудники продали инвесторам акции на сумму около $6,6 млрд.

Эта вторичная продажа значительно повысила капитализацию фирмы, превысившую предыдущие $300 млрд и таким образом OpenAI сумела обойти по стоимости SpaceX Илона Маска (Elon Musk).

Среди инвесторов сделки оказались Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment, MGX и другие игроки рынка. Как результат, OpenAI закрепила статус крупнейшей частной компании в мире, что отражает растущий интерес к ИИ-отрасли, считают аналитики Bloomberg. Аналитики отметили, что рыночная оценка в $500 млрд подчеркивает ажиотаж вокруг ИИ-технологий, способных преобразовать глобальную экономику. По их словам, OpenAI играет ключевую роль в формировании новой ИТ-инфраструктуры вместе с Nvidia, Oracle и другими крупными корпорациями.