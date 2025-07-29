Этот Китай поломался. Индия стала крупнейшим поставщиком смартфонов в США

Индия обогнала Китай и стала крупнейшим экспортером смартфонов в США, объем производства вырос на 240%. Резкий рост поставок из Индии был, в первую очередь, обусловлен ускоренным продвижением Apple в эту страну в период повышенной торговой неопределенности между США и Китаем.

Крупнейший в мире производитель смартфонов для США

Тарифные риски увеличили поставки в Соединенные Штаты смартфонов индийской сборки на 240%, пишет Reuters. Индии удалось стать крупнейшим поставщиком смартфонов в США по итогам II квартала 2025 г. впервые в истории, этому во многом способствовали усилия Apple.

По данным исследовательской фирмы Canalys, Индия обогнала Китай и стала крупнейшим экспортером смартфонов в США, что отражает сдвиг в производственной цепочке поставок в сторону от Китая на фоне неопределенности, вызванной тарифами.

Во II квартале 2025 г. на долю смартфонов, собранных в Индии, пришлось 44% импорта этих устройств в США, что значительно больше, чем всего на 13% за аналогичный период 2024 г. По данным Canalys, общий объем смартфонов, произведенных в Индии, вырос на 240% по сравнению с 2024 г.

Доля же китайского экспорта смартфонов в Соединенные Штаты сократилась до 25% в II квартале 2025 г., закончившемся лишь в июне, с 61% в 2024 г., показали данные Canalys. Доля Вьетнама в экспорте смартфонов в США также была выше, чем у Китая, и составила 30%.

По мнению аналитиков, резкий рост поставок из Индии был, в первую очередь, обусловлен ускоренным продвижением Apple в эту страну в период повышенной торговой неопределенности между США и Китаем. Это первый случай, когда Индия экспортировала в США больше смартфонов, чем Китай. При этом производственная инфраструктура подрядчиков Apple в Индии и в июле 2025 г. все еще существенно зависит от партнеров в Китае, поэтому говорить о серьезной независимости цепочек поставок преждевременно.

Сборка iPhone

В 2024 г. США составили 28% от общего объема продаж iPhone в мире, что составляет 232,1 млн единиц, информировал International Data Corporation. Apple, рыночная капитализация которой составляет $3 трлн, в течение десятилетий инвестировала в Китай для создания эффективной производственной базы. Как фиксировал CNews, однако торговая война между США и Китаем побуждает компанию к диверсификации цепей поставок.

Сборка iPhone является завершающим этапом производства, но Apple все еще в значительной степени зависит от китайских поставщиков компонентов. В 2024 г. Foxconn и Tata Electronics начали импортировать готовые комплекты деталей из Китая, чтобы расширить производственные мощности в Индии.

После введения новых пошлин в 2025 г., которые привели к снижению рыночной стоимости Apple на $700 млрд, компания ускорила экспорт iPhone, изготовленных в Индии, в США во избежание дополнительных таможенных расходов.

Рост производств

С марта по май 2025 г. компания Foxconn, ключевой партнер Apple, экспортировала из Индии iPhone на сумму $3,2 млрд, из которых 97% были отправлены в Соединенные Штаты, о чем писал CNews. Это значительно больше по сравнению с 50% в среднем за 2024 г., согласно таможенным данным.

До 2024 г. iPhone, изготовленные в Индии, поставлялись в Великобританию, Чехию и Нидерланды, но в 2025 г. основным рынком стали США. Если в мае 2025 г. Foxconn экспортировала из Индии смартфонов на $1 млрд, а в марте установила рекорд по поставкам на $1,3 млрд.

Американская корпорация Apple активно расширяет производство в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая из-за американских пошлин. В марте 2025 г. компания даже использовала чартерные рейсы для срочной доставки iPhone на сумму около $2 млрд.

Другой поставщик, Tata Electronics, также переориентировал экспорт: в марте-апреле 86% его iPhone были отправлены в США. Аналитики прогнозируют, что в 2025 г. Индия обеспечит до 30% мировых поставок iPhone по сравнению с 18% в 2024 г.