CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО Техника
|

Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС

Требование обязательной совместимости с двумя отечественными ОС для промышленного ПО Минцифры планирует отложить. Многие разработчики оказались не готовы его выполнить в 2024 г. Отсрочка будет действовать для определенных классов софта и отменяться по мере готовности продуктов, но не ранее III квартала 2025 г.

Требованию дадут отсрочку

Минцифры готовит изменения в требованиях обязательной совместимости с двумя отечественными операционными системами для промышленного программного обеспечения из реестра российского софта. Об этом «Ведомостям» сообщил источник. Информацию подтвердили в министерстве.

Изменения планируется внести до конца 2024 г. Они будут касаться сроков исполнения обязанности, которые хотят перенести, по словам представителя ведомства, на период «не ранее III квартала 2025 г.».

Проект приказа Минцифры от августа 2023 г., так и не ставший приказом, предусматривал вступление требований по совместимости в 2024 г.

two-colleagues-factory700.jpg

senivpetro на Freepik
На выполнение требования по совместимости промышленного ПО с отечественными ОС дадут дополнительное время

«По отдельным классам ПО» будет действовать отсрочка «в зависимости от степени готовности продуктов», сказал изданию представитель Минцифры.

Промышленный софт используется в том числе на объектах КИИ, переход которых на работу с российскими доверенными ПАК должен быть завершен к 2030 г.

Как будут проверять выполнение

Проверять совместимость можно было бы в независимых центрах тестирования, считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель совета по развитию цифровой экономики ТПП России Николай Комлев.

Проверка на совместную корректную работу продукта на отечественной ОС может занимать несколько недель, сказал директор по трансформации департамента разработки «К2Тех» Иван Пластун. Тесты на совместимость с отечественным процессором более длительны и могут занимать до одного–двух месяцев, добавил директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners Максим Столповский. Он указал также на наличие проблемы с наличием тестовых стендов с российскими процессорами.

Менее затратным способом проверки, по его мнению Комлева, было бы добровольное заявление о соответствии требованиям и выборочные проверки. В этом случае, если выявится фальсификация, то продукт, например, удалят из реестра с доначислением недоплаченных налогов в качестве наказания.

Пока не все готовы к совместимости

По данным Столповского, в реестр российского ПО включено 898 решений по классу «Промышленное ПО». Из них с двумя российскими ОС, которых в реестре около 40, совместимы, по оценкам J’son & Partners, не более половины. Причем в случае прикладного ПО (офисные программы, бухгалтерские системы или CRM) доля совместимых продуктов может составлять 60–90%.

Прикладные решения, как правило, имеют меньше технических барьеров для адаптации к отечественным ОС и на них уже несколько лет существует гарантированный спрос у госзаказчиков, пояснил Столповский.

На отсрочку, по его мнению, могут претендовать, например, средства управления жизненным циклом изделия (PLM), средства управления производственными процессами (MES), средства инженерного анализа (CAE), средства управления оборудованием с числовым программным управлением (CAM), средства управления процессами и данными компьютерного моделирования (SPDM), программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем, инфраструктурных объектов и готовых изделий (DT) и др.

CNews писал, что Правительство планирует субсидировать до 50% затрат компаний на внедрение промышленного и инженерного софта. Из средств федерального бюджета на это планируется направить не менее 1,5 млрд руб. С 2025 г. поддержка, как ожидается, будет предоставляться в рамках формируемого нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус»

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Селяне из российской глубинки снесли вышку сотовой связи, потому что «излучения никто не отменял»

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

«МТС Линк» намерен запустить комплексную платформу обучения

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: