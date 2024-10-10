Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС

Требование обязательной совместимости с двумя отечественными ОС для промышленного ПО Минцифры планирует отложить. Многие разработчики оказались не готовы его выполнить в 2024 г. Отсрочка будет действовать для определенных классов софта и отменяться по мере готовности продуктов, но не ранее III квартала 2025 г.



Требованию дадут отсрочку

Минцифры готовит изменения в требованиях обязательной совместимости с двумя отечественными операционными системами для промышленного программного обеспечения из реестра российского софта. Об этом «Ведомостям» сообщил источник. Информацию подтвердили в министерстве.

Изменения планируется внести до конца 2024 г. Они будут касаться сроков исполнения обязанности, которые хотят перенести, по словам представителя ведомства, на период «не ранее III квартала 2025 г.».

Проект приказа Минцифры от августа 2023 г., так и не ставший приказом, предусматривал вступление требований по совместимости в 2024 г.

senivpetro на Freepik На выполнение требования по совместимости промышленного ПО с отечественными ОС дадут дополнительное время

«По отдельным классам ПО» будет действовать отсрочка «в зависимости от степени готовности продуктов», сказал изданию представитель Минцифры.

Промышленный софт используется в том числе на объектах КИИ, переход которых на работу с российскими доверенными ПАК должен быть завершен к 2030 г.

Как будут проверять выполнение

Проверять совместимость можно было бы в независимых центрах тестирования, считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель совета по развитию цифровой экономики ТПП России Николай Комлев.

Проверка на совместную корректную работу продукта на отечественной ОС может занимать несколько недель, сказал директор по трансформации департамента разработки «К2Тех» Иван Пластун. Тесты на совместимость с отечественным процессором более длительны и могут занимать до одного–двух месяцев, добавил директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners Максим Столповский. Он указал также на наличие проблемы с наличием тестовых стендов с российскими процессорами.

Менее затратным способом проверки, по его мнению Комлева, было бы добровольное заявление о соответствии требованиям и выборочные проверки. В этом случае, если выявится фальсификация, то продукт, например, удалят из реестра с доначислением недоплаченных налогов в качестве наказания.

Пока не все готовы к совместимости

По данным Столповского, в реестр российского ПО включено 898 решений по классу «Промышленное ПО». Из них с двумя российскими ОС, которых в реестре около 40, совместимы, по оценкам J’son & Partners, не более половины. Причем в случае прикладного ПО (офисные программы, бухгалтерские системы или CRM) доля совместимых продуктов может составлять 60–90%.

Прикладные решения, как правило, имеют меньше технических барьеров для адаптации к отечественным ОС и на них уже несколько лет существует гарантированный спрос у госзаказчиков, пояснил Столповский.

На отсрочку, по его мнению, могут претендовать, например, средства управления жизненным циклом изделия (PLM), средства управления производственными процессами (MES), средства инженерного анализа (CAE), средства управления оборудованием с числовым программным управлением (CAM), средства управления процессами и данными компьютерного моделирования (SPDM), программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем, инфраструктурных объектов и готовых изделий (DT) и др.

CNews писал, что Правительство планирует субсидировать до 50% затрат компаний на внедрение промышленного и инженерного софта. Из средств федерального бюджета на это планируется направить не менее 1,5 млрд руб. С 2025 г. поддержка, как ожидается, будет предоставляться в рамках формируемого нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».