Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора»

«Мой офис Документы» для «Авроры 5.1»

Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), российский разработчик программного обеспечения под брендом «Мой офис», выпустила фирменное мобильное приложение для отечественной операционной системы «Аврора» версии 5.1 с длительным жизненным циклом. Программа «Мой офис Документы» для «Авроры» получила ряд новых пользовательских функций.

«На данный момент устройства на базе ОС ''Аврора 5.1" являются целевыми для внедрения корпоративными заказчиками. Поэтому обновление мобильных продуктов под эту среду стало для нас важной задачей, – отметила Наталья Кудрявцева, директор по продуктам "Мой офис". – Наше приложение теперь не только совместимо с последней версией оперативной системы, но и получило дополнительные возможности, актуальные для корпоративных пользователей».

В конце мая 2024 г. разработчик «Авроры», компания «Открытая мобильная платформа» объявила о начале продаж устройств на отечественной ОС пятого поколения с предустановленным магазином приложений RuStore.

«Аврора 5.1» (релиз «Петропавловск-Камчатский») – наиболее свежая стабильная версия российской мобильной ОС. Ее релиз состоялся 24 мая 2024 г. Согласно материалам для разработчиков, опубликованным на официальном сайте проекта, сборка официально поддерживает 12 устройств – КПК, планшетов и смартфонов – таких производителей как Yadro, «Смартэкосистема» (НИИ «Масштаб»), Fplus, «Байтэрг», «Аквариус».

Новые возможности приложения

Обновленное приложение «Мой офис Документы» теперь позволяет отправлять файлы на печать прямо с мобильного устройства.

«Мой офис» Отправка документа на печать

Перед в специальном диалоге пользователю предлагается указать параметры печати: целевой принтер, размер и ориентацию листов, количество копий, диапазон страниц и порядок их вывода.

Новая функция позволяет не тратить время на пересылку документа на персональный компьютер или сохранение его в облаке перед распечаткой.

«Мой офис» Задание параметров перед выводом на печать

Среди прочих значимых изменений – двухфакторная аутентификация пользователей в «Мой офис Частное Облако 3» теперь поддерживается и в приложении «Мой офис Документы» для ОС «Аврора». Войти в «Мой офис Частное Облако 3» и работать с размещенными в хранилище конфиденциальными данными можно непосредственно с мобильного устройства.

Если в организации, использующей приложение «Мой офис Документы» для ОС «Аврора», также применяется «Мой офис Частное Облако», в котором настроена двухфакторная аутентификация, то пользователь мобильного приложения сможет войти через интерфейс мобильного приложения в «Мой офис Частное Облако» с помощью двух разных факторов (в качестве второго фактора, к примеру, может использоваться одноразовый пароль из специального приложения-генератора) , и работать с документами, размещенными в «Частном Облаке».

«Мой офис» Аутентификация через приложения при помощи второго фактора

«В предыдущих версиях приложения, если в компании настроена двухфакторная аутентификация в "Частном Облаке", то пользователь не мог попасть в него из приложения и не мог работать с документами, расположенными в облаке на мобильном устройстве. Теперь – сможет, так как двухфакторная аутентификация при входе в "Мой офис Частное Облако" поддерживается и в приложении», – пояснил в разговоре с CNews представитель НОТ.

Мой офис Настройка формата нумерации страниц документа

Наконец, «Мой офис Документы» для «Авроры» в новой версии предлагает дополнительные функции управления форматом нумерации страниц. Теперь пользователь имеет возможность задать положение номера на странице и число, с которого будет начинаться нумерация страниц. Эти опции позволяют упростить навигацию и быстрее находить нужные разделы в документе.

Непрерывное развитие «Авроры» и приложения «Мой офис документы»

«Мой офис Документы» – мобильное приложение, сочетающее в себе функциональность редакторов текста, таблиц и презентаций. Программный продукт располагает версиями для таких платформ как Google Android, Apple iOS и «Аврора».

НОТ развивает сборку приложения под «Аврору» по меньшей мере с 2019 г. Адаптированная для работы в отечественной ОС версия увидела свет в конце феврале 2019 г.

Первый релиз нативного офисного приложения НОТ для отечественной ОС «Аврора», которое работало с документами без необходимости подключения к интернету, состоялся в конце марта 2023 г.

С выходом версии 1.1 в конце июля 2023 г. в приложении «Мой офис Документы» для «Авроры» появилась возможность создания и редактирования презентаций в популярных форматах PPTX, ODP и XODP, причем без обязательного подключения к интернету. Добавлена поддержка просмотра файлов формата PDF.

В версии 1.4 разработчиками приложения «Мой офис Документы» был реализована интеграция с продуктом «Мой офис Частное Облако 2», благодаря чему пользователям стала доступна полноценная работа с документами из облака.

В августе 2024 г. «Мой офис Документы» прошло сертификацию во ФСТЭК России. Приложение можно использовать в значимых объектах критической информационной инфраструктуры, ИСПДн УЗ1 и ГИС 1 класса.

«Аврора» – это российская мобильная операционная система, разрабатываемая компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и до 2019 г. известная под названием Sailfish Mobile OS Rus, которая базируется на Sailfish OS финляндской Jolla выходцев из Nokia.

В мае 2024 г. стало известно о том, что в ОС «Аврора» появилась поддержка Android-приложений. Возможность запуска приложений для популярнейшей мобильной платформы реализована в системе «Авроид Платформа». Она работает на «Авроре» версий 5 и новее и в качестве источника приложений использует отечественный магазин RuStore.

Несколькими днями ранее CNews писал, что «Аврора» в будущем получит новый браузер с полноценной поддержкой веб-приложений. В основе обозревателя – код открытого проекта Chromium, находящегося под кураторством корпорации Google.