В России создали ПО для планшета, управляющего полетами самолетов и вертолетов
Выпускники Московского авиационного института разработали первую отечественную версию ПО для полетного планшета, способного за одну-две минуты рассчитать параметры безопасного полета. Российская разработка, в отличие от зарубежных, работает не только для самолетов, но и для вертолетов. А в будущем сможет помогать и управлению беспилотниками.
Разработка стартапа
Стартап-команда из выпускников Московского авиационного института, разработала первую отечественную версию ПО для электронного полетного планшета, пишут «Известия».
Устройство помогает экипажу воздушного судна рассчитывать взлетно-посадочные характеристики. Оно адаптировано для трех типов самых массовых российских гражданских самолетов — Ту-204, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100. Планшеты уже проходят на них тестовую эксплуатацию в авиакомпаниях. Ведутся работы по адаптации программного обеспечения под отечественные операционные системы.
В отличие от зарубежных аналогов разработка позволяет проводить расчеты для любых летательных аппаратов, в том числе вертолетов, а в будущем — и для различных беспилотников.
Что умеет полетный планшет
Планшет автоматически выбирает наиболее безопасный и эффективный режим полета в зависимости от факторов, которые на него влияют. Это масса самолета, погодные условия, особенности взлетно-посадочной полосы и др. Кроме того, за счет вычислительной точности пилоты смогут, например, взять на борт больше груза, что увеличивает экономическую эффективность авиационных перевозок.
«Для проведения расчетов пилоту достаточно внести в программу порядка 10 характеристик. Причем часть из них заполняется автоматически за счет подключения к авторизованной авиационной базе данных. Например, актуальные метеоданные и состояние взлетно-посадочной полосы. Таким образом, с вычислениями, на которые опытный летчик вручную потратит минимум 20–30 минут, планшет справится за одну-две минуты», — рассказал изданию руководитель проекта и разработчик программного решения Александр Мельничук.
Внедрение нового устройства позволит повысить безопасность полетов и улучшит экономику воздушных перевозок и сократит время подготовки экипажа к рейсу, подчеркнули разработчики.
«На взлет и посадку приходится более 40% всех инцидентов в гражданской авиации. Поэтому корректность расчетов характеристик воздушного судна этих этапах — один из важнейших факторов безопасности. Наша разработка призвана повысить качество необходимых вычислений за счет быстрого доступа пилота к нужной информации», — сказал Мельничук.
Плюсы отечественного софта
По словам Мельничука, впервые электронные системы, ориентированные на автоматизированный расчет полетных параметров были внедрены в мировой авиации 2000 гг. До этого члены экипажа проводили расчеты вручную, используя громоздкие таблицы и многостраничные справочники, что занимало массу времени.
С 2011 г. появились системы на базе портативных электронных планшетов. Зачастую ПО для таких устройств создают под конкретные типы воздушных судов и универсальность является важным преимуществом.
Заместитель начальника инспекции по управлению безопасностью полетов авиакомпании бизнес-авиации «Северо-Запад» Александр Карякин считает, что собственные разработки могут быть быстрее адаптированы под изменения в законодательстве и учитывать специфику и нужды конкретных компаний, что уменьшает издержки и способствует снижению стоимости перевозок.
«Возможность поддержки российских самолетов относится к главным преимуществам продукта. Это снижает зависимость от зарубежных поставщиков и помогает поддерживать бесперебойную деятельность авиаперевозчиков», — отметил Карякин.