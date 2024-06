В Telegram появилась внутренняя валюта

В Telegram появилась внутренняя валюта «Звезды» или «Telegram Stars», которой можно расплачиваться за цифровые услуги в мини-приложениях. Приобрести ее можно через систему встроенных покупок в магазинах Apple и Google, а также с помощью бота в мессенджере с названием Premium Bot, который подключает подписки Telegram Premium.

Запуск внутренней валюты в мессенджере

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере Telegram появится внутренняя валюта - «Звезды». Она будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях мессенджера.

Компании Apple и Google будут взимать комиссию в 30% при покупке «Звезд». Однако Telegram будет субсидировать рекламу, приобретенную с помощью этого средства платежей, благодаря чему комиссия в Telegram окажется нулевой. Разработчики приложений (Mini Apps) смогут конвертировать полученные Stars в криптовалюту Toncoin через платформу Fragment.

«Сегодня большой день! Благодаря внутренней валюте «Звезды» мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя самый простой способ оплаты: покупки в приложениях на Android и iOS», - заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Telegram Mini Apps или мини-приложения в мессенджере отличная возможность выйти за пределы обычных ботов и попробовать обычным юзерам в создании более интересных интерфейсов приложений. На базе этого инструмента можно создать магазин или даже сервис для заказа шаурмы. Недавний бум мини-приложений уже сделал Telegram основным местом для запуска новых приложений. Внутренняя валюта и субсидии на рекламу выводят это на новый уровень - беспрецедентный в истории социальных сетей.

Потратить «Звезды» можно на цифровые продукты - от электронных книг и онлайн-курсов до предметов или скинов в играх на платформе Telegram. Для разработчиков ботов опубликовали обновленное пользовательское соглашение и инструкцию по работе с внутренней валютой.

В ближайшее время разработчики смогут выводить «Звезды», полученные ботами, в Toncoin с помощью платформы Fragment. По данным Telegram, правила продажи физических товаров и услуг не изменились - их по-прежнему можно приобрести с помощью любой из поддерживаемых платежных систем. Подробная информация для разработчиков об изменениях, касающихся цифровых продуктов, доступна на этой странице. Благодаря быстрым и удобным платежам за цифровые товары и услуги платформа ботов и мини-приложений позволит новым видам бизнеса охватить более 900 млн потенциальных клиентов в экосистеме Telegram.

В будущих обновлениях у внутренней валюты Telegram появится еще больше функций и возможностей, помимо приобретения цифровых товаров и услуг в мини-приложениях. Например, пользователи смогут отправлять подарки создателям контента – и не только. Попробовать оплату можно в @DurgerKingBot — по этому случаю он предлагает специальный торт и бот сразу вернет пользователям потраченные средства, об сообщается на платформе Telegram.

Технология Telegram Mini Apps

В отличие от старых приложений, мини-приложения, такие как Notcoin, не нужно устанавливать для использования. Именно поэтому данная экосистема так быстро развивается. Социальная система позволяет мини-приложениям распространяться вирусным путем, так что они достигают десятков миллионов пользователей в течение лишь нескольких недель.

Технология Telegram Mini Apps позволяет очень просто и нативно запускать самописные веб-приложения прямо внутри Telegram, а также предоставляет API для связи между вашим приложением и мессенджером, чтобы все было быстро и отзывчиво.

Для использования приложения в качестве Mini App, оно должно быть доступно по какому-либо URL. Этот URL прописывается в BotFather (автор рассчитывает, что вы уже знакомы с процессом создания ботов), после чего приложение становится доступно по отдельной кнопке на нижней панели в диалоге с ботом.

Быстрорастущая Telegram-игра

В январе 2024 г. в Telegram в виде приложения была запущена криптоигра Notcoin, которая позволяет конвертировать игровые монеты в токены. С момента запуска она собрала более 35 млн игроков.

Команда изначально планировала выход на биржи в апреле, но так как NOT стал первым токеном на блокчейне The Open Network (TON), который размещают криптобиржи, им потребовалось больше времени для того, чтобы подготовить инфраструктуру. Это вызвало проблемы в момент листинга — у некоторых пользователей токены приходили на Bybit и Binance c задержками в несколько часов. Внутренний криптокошелек мессенджера Telegram, который теперь также поддерживает токен Notcoin, периодически зависал из-за перегрузки.

В мае токен игры NOT вышел на крупнейшие криптобиржи, включая Binance, OKX и Bybit. Дуров заявил об успехе Notcoin, отметив, что на биржах монета NOT вошла в топ-10 криптовалют по торговым объемам, а ее капитализация достигла $700 млн.

По информации РБК, 2 июня 2024 г. цена токена NOT превысила $0,029, обновив максимум. За неделю он подорожал почти на 280%, а за сутки с 1 на 2 июня - на 80%. При этом в день листинга 16 мая токен стоил $0,01. Объем торгов NOT на криптобиржах с 1 на 2 июня превысил $4 млрд, уступая только биткоину, Ethereum и крупным стейблкоинам. 4 июня основатель Telegram сообщил, что объем торгов NOT превысил уже $4 млрд, а монета вошла в топ-5 по популярности у трейдеров. Павел Дуров также рассказал, что токены на $6 млн, которые ему задонатили пользователи Notcoin, уже стоят $24 млн.