Двум топ-менеджерам разработчика российской системы бронирования Leonardo грозят сроки от 5 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело

Суд в Москве назначил в качестве меры пресечения запрет определенных действий двум топ-менеджерам «Сирена-Трэвел», разработчика Leonardo. Дело связано с масштабной хакерской атакой, положившей осенью 2023 г. систему бронирования билетов, которую в рамках импортозамещения выбрало большинство российских авиакомпаний.



Запрет действий вместо СИЗО

Хорошевский суд Москвы избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения заместителю директора компании «Сирена-Трэвел», разработчика системы бронирования билетов Leonardo, Александру Кальчуку, пишет «Интерфакс». Мера назначена на срок до 4 июня 2024 г.

Следствие просило отправить Кальчука в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, повлекшем тяжкие последствия.

Аналогичную меру пресечения на тот же срок суд избрал в отношении заместителя гендиректора по ИТ и производству «Сирена-Трэвел» Игоря Ройтмана.

Дело о хакерских атаках

Об обысках на Ленинградском проспекте в Москве, в здании Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (АО «НИЦ АСК»), 80% площади которого сдаются в аренду, CNews написал 3 апреля 2024 г. Как выяснилось, следственных мероприятия происходили в компании «Сирена-Трэвел», расположенной в этом здании.

«Аэрофлот» После масштабной хакерской атаки в офисе разработчика системы бронирования авиабилетов Leonardo прошли обыски, а два топ-менеджера попали под суд

Действия связаны с масштабными атаками украинской хакерской группировки на ИТ-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью 2023 г., сообщил ТАСС.

Уголовное дело в отношении Игоря Ройтмана и Александра Кальчука по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 274.1 российского Уголовного Кодекса — нарушение правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации — возбудили 4 апреля 2024 г., выяснил «Коммерсант». После обысков оба были задержаны и доставлены на допрос к следователю. Им грозят сроки от 5 до 10 лет.

Leonardo не смогла устоять

Масштабная кибератака на Leonardo, на которую перешли более 60 российских авиакомпаний, произошла 28 сентября 2023 г. Хакеры смогли «положить» систему примерно на один-два часа.

О проблемах сообщали авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» в аэропортах Внуково, Пулково, Домодедово и Шереметьево. Сбои наблюдались в работе сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах.

Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины заявил, что якобы «ИT-армия» его страны стоит за кибератаками на Leonardo.

В декабре 2023 г. «Аэрофлот» сообщал о новом сбое в работе системы бронирования Leonardo, из-за чего оформление билетов было затруднено в течение нескольких часов.

Импортозамещение систем бронирования авиабилетов

Отечественная система регистрации пассажиров Leonardo была разработана компанией «Сирена-Трэвел» совместно с госкорпорацией «Ростех».

Разработка началась в конце 2011 г. на фоне появления и укрепления в авиационной отрасли тренда на персонифицированный подход в работе с пассажиром. Официальный запуск системы состоялся в 2014 г., в первые два года работы на нее перешла большая часть российских авиакомпаний. Темпы миграции ускорил выход в 2019 г. постановления правительства №955 о необходимости локализовать в России системы бронирования с целью снижения зависимости от иностранного программного обеспечения.

«Аэрофлот» сообщил о переходе в 2022 г, тогда две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли с ним дистрибуторские отношения.

«Это мера призвана защитить отрасль авиаперевозок от недружественных действий иностранных государств и поставщиков. Сервис способен адаптироваться под индивидуальные потребности каждого перевозчика, имеет повышенный уровень информационной защиты», — говорилось в сообщении авиакомпании по поводу подключения к Leonardo.

S7 тоже перешла на российское ПО, но другое — ORS. Эту систему использовали в том числе и «Уральские авиалинии».