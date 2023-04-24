Сбербанк выпустил «убийцу» ChatGPT, который правильно говорит по-русски

Сбербанк разработал GigaChat – аналог популярного ChatGPT. Как заявляют разработчики, новый чат-бот отличается открытостью своей архитектуры, чего нет у зарубежных конкурентов. Нейросеть может более грамотно общаться на русском языке. Код нейросети Сбербанк планирует выложить в открытый доступ.

GigaChat vs ChatGPT

Сбербанк открыл тестовый доступ к нейросети собственной разработки GigaChat. Компания считает, что эта система сможет стать конкурентом крупнейших чат-ботов, в частности, ChatGPT. На первом этапе GigaChat будет доступен в режиме тестирования по приглашениям.

Нейросеть способна отвечать на вопросы, поддерживать диалог, создавать тексты, картинки на основе описаний в рамках единого контекста и писать программный код. За счет поддержки модального взаимодействия GigaChat может более грамотно общаться на русском языке, в отличие от иностранной нейросети.

«Новая разработка Сбербанка, которую мы сегодня представили, является прорывной для российских технологий. GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI», – приводядтся в пресс-релизе слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Многофункциональная нейросеть

Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness). Созвучная с нутром «эвристической машины», «прибора для отвечания на любые вопросы» из повести братьев Стругацких, NeONKA включает различные нейросетевые модели и использует метод Supervised Fine-Tuning, Reinforcement Learning With Human Feedback (тонко настраиваемое обучение с обратной связью от человека).

Фото: Kandinsky 2.1 Красная площадь в 2523 г. в представлении нейросети Kandinsky 2.1, элемента GigaChat

Новая нейросеть способна решать интеллектуальные задачи, например отвечать на фактологические вопросы, и поддерживать беседу.

Включение в ансамбль модели нейросети Kandinsky 2.1 даёт GigaChat навык создания изображений. Пришедшая на замену версии 2.0, появившейся в пользовательском доступе в ноябре 2022 г., современная диффузионная модель для синтеза изображений по текстовым описаниям получила обновленную архитектуру. Она была разработана и обучена исследователями Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices. В перспективе GigaChat также будет доступен для использования через облачное API.

Нейросеть поддерживает ряд решений, призванных исключить нарушение Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта, подписанного большинством отечественных ИТ-компаний. Один из пунктов этого кодекса – ответственное отношение к персональным данным россиян.

Код нейросети ru-GPT 3.5 в Сбербанке планируют выложить в открытый доступ. Это решение в компании объясняют желанием ускорить развитие Open Source сообщества и технологий в области искусственного интеллекта. Нейросеть от Сбербанка в режиме закрытой бета-версии доступна в телергам-сообществе GigaChat.

История ChatGPT

В марте 2023 г. техасская венчурная фирма Age of AI представила новый генеративный ИИ FreedomGPT — аналог ChatGPT, лишенный многих ограничений, наложенных разработчиками OpenAI. Из соображений безопасности ChatGPT отказывается давать ответы на многие темы.

Разработчики установили фильтры на любой или почти любой контент, который может быть сочтен вредным или оскорбительным, и продолжают эти фильтры совершенствовать. Недопустимыми считаются темы, связанные с ненавистью, причинением себе вреда, угрозами, насилием, а также контент сексуального характера. FreedomGPT, как утверждают его разработчики, «готов разговаривать» на любые темы, но с позиций основополагающей человеческой этики.

В феврале студент в два счета взломал чат-бот Microsoft на базе нейросети ChatGPT. Он заставил его раскрыть внутренние инструкции общения с пользователями, которыми его снабдили разработчики. Студент лишь задал несколько обычных вопросов и дал пару команд, после чего бот выпалил десятки строк инструкций, которые ни при каком раскладе не должны были увидеть обычные пользователи.

ChatGPT был запущен в ноябре 2022 г. американской компанией OpenAI. Это чат-бот с искусственным интеллектом, в основе которого лежит языковая модель GPT-3.5, доработанная при помощи методов машинного обучения с учителем (Supervised) и с подкреплением (Reinforcement Learning). Чат-бот дает ответы на большую часть вопросов, умеет писать текст и программные коды.

Интерес к технологии появился сразу у нескольких крупнейших корпораций: стало известно, что Microsoft собирается внедрить эту технологию в свой поисковик Bing. Заинтересовался чатботом и китайский поисковик Baidu, а в начале февраля 2023 г. стало известно, что «Яндекс» создает свою версию нейросети ChatGPT, которая будет называться YaLM 2.0. Обучение нейросети скоро стартует, первые интеграции ожидаются до конца 2023 г.

В России популярность новой технологии вызвала беспокойство: так, Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта попросила Минобразования создать регламент использования нейросетей в учебном процессе. Тема обострилась после того, как нейросеть ChatGPT написала диплом российскому студенту, который тот успешно защитил. Как отмечали представители комиссии, текст созданный ИИ невозможно отличить от текста, созданного человеком — это и порождает этическую проблему. «Использование таких технологий может быть уместно и полезно для освоения отдельных специальностей и навыков и в ряде случаев не будет противоречить обязанности студентов выполнять работу самостоятельно», — заявляли в Минобрнауки.