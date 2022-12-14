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Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси»

Регуляторы Казахстана недовольны динамическим ценообразованием и высокими комиссиями «Яндекса.такси». Началось расследование.

Следствие ведет регулятор

В отношении «Яндекса.такси» в Казахстане ведется расследование, касающееся тарифообразования компании, заявил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Рустам Ахметов, следует из сообщения на сайте регулятора.

«”Яндекс.такси” взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование — в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса, — сообщил Ахметов. — Если будут выявлены монопольно высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия».

При этом, как отмечают в VC.ru, Ахметов уточнил, что на местном рынке есть и другие службы такси, конечный выбор сервиса остается за клиентом.

CNews ожидаетот«Яндекса» комментарий по поводу расследования в Казахстане. Представители компании пообещали уточнить информацию у своих международных коллег.

Претензии к «Яндексу» уже были

Как напоминает «Коммерсант», в 2021 г. суд Казахстана уже запрещал работу «Яндекса.такси». Иск тогда подала компания G-Taxi. Спор возник из-за патента на использование информационной системы, через которую оформляются заказы «Яндекса.такси».

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В отношении «Яндекса.такси» началось расследование в Казахстане

Впрочем, в том же году судебная коллегия апелляционной инстанции отменила это решение —апелляционное ходатайство тогда внесла прокуратура Алма-Аты из-за того, что порядка 100 тыс. таксистов могли остаться без работы.

В сентябре 2022 г. ограничили работу «Яндекса.такси» и в Финляндии. Там компания оказывает услуги под брендом Yango. Впрочем, это связано не с ценообразованием, а с санкциями в отношении основателя Yandex Аркадия Воложа.

Как следят за агрегатором в России

Как пишет Forbes, 2 февраля 2022 г. ФАС России потребовала объяснить повышение цен на такси у агрегаторов «Яндекс.такси», «Ситимобил», Didi и Gett, а также сообщить, почему стоимость одной и той же поездки различается в зависимости от модели смартфона.

Тогда в «Яндексе» и «Ситимобиле» указали, что с моделью телефона ценообразование никак не связано, а на стоимость поездки влияют спрос, количество свободных машин и другие подобные факторы.

Как сообщает в VC.ru, 3 февраля 2022 г. «Яндекс Go» начал показывать в приложении «индекс спроса» и пояснять ценообразование.

Впрочем, уже в апреле 2022 г., после того как с российского рынка ушел один из главных конкурентов «Яндекса.такси» — «Ситимобил», агрегатор взвинтил цены и ухудшил условия для водителей.

Отметим, что в июле 2022 г. Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который предусматривает создание четырех новых информационных систем, обязывает службы заказа такси передавать информацию о пассажирах в ФСБ и предполагает блокировку доступа к международным сервисам такси, не согласовавшим условия своей работы в России.

Также в документе сказано, что «тарифы на перевозку пассажиров и багажа в такси должны учитывать время суток, дни недели и класс комфортности; сведения о тарифах должны быть размещены в интернете не позднее чем за три дня до начала их применения».

Дальше первого чтения с тех пор законопроект не продвинулся. У экспертов было много замечаний.

Юлия Божко

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