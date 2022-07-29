Кадровики «Мегафона» отказываются от SAP

Как отразился уход зарубежных компаний в сфере управления HR-процессами. Почему компания «Мегафон» перешла на российское ПО. Neon - решение от отечественных разработчиков.

Кадровики «Мегафона» отказываются от решения SAP

Сотовый оператор «Мегафон» намерен перевести основные HR-процессы на отечественную платформу Neon. Об этом CNews сообщили представители компании.

Созданное компанией Nexign решение призвано стать заменой для популярного продукта SAP SuccessFactors и позволит существенно сократить затраты на лицензионные платежи.

Как сказано в сообщении «Мегафона», оператор «сможет в единой системе решать основные HR-задачи, например, по адаптации сотрудников, постановке целей, выплате бонусов».

Полная миграция ключевых HR-процессов на Neon ожидается до конца 2022 г.

Кадровики « Мегафона » переезжают с SAP на российский Neon

SAP объявила о прекращении работы в России 19 апреля 2022 г. Пользователям предоставили время для выгрузки всех данных с облачных хранилищ и заморозили возможность продления подписок на все продукты компании. Стоит отметить, что несмотря на уход, ранее приобретенные программы и установленное ПО могут быть использованы и сейчас.

Источник в «Мегафоне» сообщил CNews, что SAP не отзывал у оператора лицензию на приобретенное ПО и не отказывал в поддержке продукта.

В связи с этим, российские компании активизировали работу по поиску отечественных решений. В качестве альтернативных платформ рассматривалась система Neon, которая информирует сотрудников обо всех внутренних процессах компании, включая новости, анонсы мероприятий, бронирование рабочего места и многое другое – сообщается на официальном сайте разработчиков.

Neon заполняет нишу HR-систем

Вот как прокомментировали переход «на другую платформу в пресс-службе «Мегафона»: «В отличие от предыдущего решения Neon можно дополнять и адаптировать под любые процессы в сжатые сроки, он подходит для решения практически любых наших задач. Кроме того, платформа даёт нам возможность хранить все данные в собственных ЦОДах «Мегафона». Новое решение интуитивно понятно, поэтому никаких сложностей с обучением сотрудников мы не видим».

«Neon является собственной разработкой. Платформа реализована как веб-приложение в формате интранет портала с большим количеством различных модулей внутри (целеполагание, HR-процессы и т.д.). Продукт представляет собой модульную систему, состоящую из ядра и микросервисов», - поделились разработчики из Nexign.

На платформу Neon уже переведен корпоративный портал «Мегафона».

Nexign – российская компания-разработчик ОSS и BSS-систем, целью которой является разработка бизнес-решений и внедрение ИТ-систем для телеком-операторов. Штат компании насчитывает 1800 разработчиков и 80 кроссфункциональных команд. Продукты Nexign успешно интегрированы в крупные телекоммуникационные компании: «Ростелеком», Chinguitel, Uzbektelecom и «Мегафон».