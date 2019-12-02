МТС продает российскому бизнесу своего робота-юриста

«Виртуальный юрист» МТС

Российский телекоммуникационный оператор МТС начал продавать «виртуального юриста» Norma.

Система, базирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, призвана сократить временные затраты корпоративных юристов на рутинные операции путем автоматизации работы с документами и управления жизненным циклом договоров, пишут «Ведомости».

Отмечается, что с 2018 г. Norma, разработанная центром искусственного интеллекта МТС, обучалась на внутренних документах МТС: обрабатывала входящие документы, формировала претензии и иски, рассчитывала суммы штрафов по договорам и вносила информацию в ERP-системы. Помимо этого, Norma может автоматически находить договоры, сроки действия которых истекают, и уведомлять об этом контрагентов. Теперь в МТС готовы продавать систему.

Оператор МТС начал продавать робота-юриста собственной разработки

По заявлению представителей оператора, сейчас программный робот-юрист справляется не менее чем с 90% документов своего профиля. При необходимости программа привлекает человека для разрешения спорных ситуаций.

В какую сумму бизнесу может обойтись внедрение Norma, в компании не раскрывают. Источник «Ведомостей», близкий к оператору, оценивает стоимость подобного решения для среднего бизнеса в 200-250 тыс. руб. в год.

Программные роботы в отечественном телекоме

Роботизацией рутинных процессов также занимаются и прямые конкуренты МТС по «большой тройке» – «Мегафон» и «Билайн». В мае 2019 г. «Мегафон» представил похожее на Norma решение – цифрового помощника юриста nlogic. Он распознает как живую речь, так и свободные тексты в любом формате, используя полученную информацию для создания юридически значимых документов. Система распознавания текста со сканов, по словам представителей компании, обеспечивает точность более 90% при средней скорости до шести секунд на страницу.

В октябре 2018 г. «Билайн» впервые внедрил робота-бухгалтера Robbee. В его обязанности входила проверка и учет кассовых операций. Сообщалось, что робот проверяет поступление инкассированных денежных средств в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, выявляет ошибки, проверяет соответствия сумм кассовых операций по данным налоговой инспекции, своевременно информирует участников процесса о найденных расхождениях и контролирует их устранение.

Другие роботы-юристы

Ранее CNews рассказывал о чат-боте «Мегафона» под названием Legalape, созданном на базе нейросетей. При его разработке также был задействован алгоритм принятия решения по правовым вопросам, выработанный юристами оператора. Для обучения сети использовались массивы данных о судебной практике, деловой переписке, научных работах и правовых позициях юристов. Ответы на вопросы, пояснения и комментарии бот формулировал на основе данных из нормативно-правовых актов и различных авторитетных источников.

В мае 2018 г. в рамках Петербургского международного юридического форума Legalape 2.8 сразился с юристом-человеком. По итогам необычного баттла юрист-человек одержал убедительную победу, а программа продемонстрировала знание ненормативной лексики.

В феврале 2018 г. CNews писал, что в онлайн-сервисе Pravoved.ru начал работу робот-юрист, который будет консультировать россиян тысячами, причем совершенно бесплатно. В его основе лежит глубокая нейросеть (DNN), прошедшая обучение на 100 тыс. обращений граждан. Робот дает ответы от имени Федора Нейронова из Санкт-Петербурга.

Вопрос можно сформулировать, используя повседневный стиль речи — робот обучен его понимать. Если в вопросе были допущены грамматические ошибки, робот все равно его поймет, а при необходимости уже сам задаст уточняющие вопросы.

На первой стадии проекта робот отвечал только на вопросы о защите прав потребителей, затем к ним планировали добавить такие сферы, как семейное и трудовое право, ипотека и материнский капитал. Авторы проекта отмечали, что защита прав потребителей — это одна из основных тем обращений граждан, причем в 40% случаев речь идет о проблемах, возникших при покупке электроники и бытовой техники.

За первый месяц работы робот самостоятельно обработал 1,7 тыс. реальных обращений граждан, причем в 90% случаев ответил на заданные вопросы правильно.