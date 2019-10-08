Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО

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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта решила модернизировать свою ИТ-инфраструктуру, отказавшись от решений Microsoft в пользу российского ПО, а в случае отсутствия адекватных аналогов в Реестре при Минкомсвязи, в пользу свободного софта.

Российский софт для Ространснадзора

Как выяснил CNews, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России (Ространснадзор) запустила перевод своей ИТ-инфраструктуры с зарубежного софта на преимущественно отечественное ПО.

На эти цели ведомством было выделено 26,9 млн руб. Данная сумма фигурировала в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере госструктуры, запущенном 20 сентября 2019 г. в формате электронного аукциона. По его итогам победителем торгов 7 октября была признана компания «Инфолэнд» с ценовым предложением в 26,6 млн руб. Конкуренцию ей безуспешно пытался составить «БАРС груп», остановившийся на отметке в 26,8 млн руб.

Теперь «Инфолэнду» предстоит поставить и внедрить необходимый софт до 23 декабря 2019 г. Номенклатура поставки будет включать 250 комплектов ПО для автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников Ространснадзора, 10 серверных ОС, программные продукты службы электронной почты и ПО службы терминального доступа на 3 тыс. пользователей, а также ПО службы доступа в интернет на 250 пользователей.

Ространснадзор меняет продукты Microsoft на отечественное и открытое ПО

В техзадании завершившегося тендера указано, что программные компоненты для обновляемой ИТ-инфраструктуры ведомства должны были выбираться из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи. «При отсутствии в реестре решений, реализующих соответственный функционал, допускается использование свободного программного обеспечения», — гласит ремарка заказчика.

Какие именно программы прописаны в победившей заявке, на момент публикации материала Ространснадзор и «Инфолэнд» прокомментировать CNews не смогли.

Что именно заменяется

Описывая свою действующую ИТ-инфраструктуру, заказчик сообщает, что в центральном аппарате Ространснадзора сейчас установлено 250 рабочих мест сотрудников. Служба каталога реализована на базе Microsoft Active Directory, служба хранения файлов — на базе компонента «Файловые службы и хранилища» из состава Microsoft Windows Server.

Электронная почта организации на данный момент развернута на Microsoft Exchange Server 2013, доступ в интернет — на Microsoft ISA 2006, резервное копирование на АРМах — на базе nnBackup и встроенных средств Microsoft Windows Server. И лишь служба антивирусной и антиспам-защиты АРМов создана российскими программистами; она строится на базе Kaspersky Internet Security.

Помимо того, что в ходе проекта планируется заменить вышеупомянутое зарубежное ПО, подрядчику также необходимо будет предоставить решения для служб печати и терминального доступа. Сейчас они отсутствуют, а доступ к сетевым принтерам осуществляется по их IP-адресам.

Зачем это нужно Ространснадзору

Целью выполнения работ по переводу ИТ-инфраструктуры заказчика на отечественный или открытый софт заявлено снижение зависимости от политик лицензирования зарубежных правообладателей и производителей, а также снижение санкционных рисков в области применения ПО.

Кроме того, Ространснадзор надеется по итогам проекта снизить совокупную стоимость владения ПО (без учета начальных инвестиций) — «за счет сокращения лицензионных и иных отчислений правообладателям, происходящим из иностранных государств».

Чем занимается Ространснадзор

Ространснадзор был образован 9 марта 2004 г. в результате выделения из Министерства транспорта и ликвидируемого Министерства путей сообщения, а также Государственного комитета по физкультуре и спорту контрольно-надзорных функций.

В сферу деятельности Ространснадзора вошли контроль и надзор за соблюдением законодательства России и международных договоров в области гражданской авиации, использования воздушного пространства нашей страны, аэронавигационного обслуживания, авиационно-космического поиска и спасания, железнодорожного, промышленного, морского и речного транспорта, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, дорожного хозяйства, а также обеспечение транспортной безопасности.

В июне 2018 г. за Ространснадзором были закреплены права администратора штрафов в государственной системе «Платон», созданной для взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам России.

Несколько фактов о «Инфолэнде»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инфолэнд» было зарегистрировано в Москве 21 ноября 2005 г. Единственным учредителем выступает Сергей Комиссаров. Гендиректором заявлен Владимир Костров.

По информации «Контур.фокус», по итогам 2018 г. компания показала выручку в 341,1 млн руб. с приростом в 56% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 7,1 млн руб.

В «Контур.фокусе» отражена информация о девяти господрядах организации на общую сумму в 137,8 млн руб. Крупнейший договор был заключен в середине 2019 г. с «Гринатомом» — на поставку комплектов модернизаций оборудования Hitachi за 118 млн руб.

В числе остальных господрядов пять связаны с Крымом — «Инфолэнд» оказывал услуги Минюсту республики, международному аэропорту «Симферополь» и Управлению обеспечения деятельности мировых судей Севастополя.