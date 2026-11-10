«Флат Голосовой сервер» включён в реестр Минпромторга России

Компания «Флат» сообщила о включении аппаратного модуля «Флат Голосовой сервер» в реестр Минпромторга России. Регистрация подтверждает соответствие требованиям регулятора для получения статуса российской продукции и распространяется на весь модельный ряд устройства — FVS 100, FVS 101 и FVS 102. Все три модели прошли регистрацию.

Подтверждение локализации производства на территории России позволяет государственным и корпоративным заказчикам использовать оборудование «Флат» в инфраструктуре объектов согласно действующим нормативам и регламентам импортозамещения.

«Флат Голосовой сервер» применяется в проектах как шлюз для конвертации TDM-IP, обеспечивая подключение программных АТС разных производителей к ТфОП. Также на базе комплекса может быть развёрнута автономная АТС, создан компонент системы отказоустойчивости или элемент архитектуры корпоративной сети телефонии и смежных коммуникационных сервисов. Таким образом, «Голосовой сервер» закрывает ряд задач — от интеграции систем телефонии до построения отказоустойчивых конфигураций и развития коммуникационной среды.

Решение реализовано в 19-дюймовом корпусе с системой пассивного охлаждения и оснащено резервированным источником питания 1+1. В зависимости от модели доступны один или два порта Е1, а также вариант исполнения без портов. Такая конфигурация подходит как для небольших проектов, так и для схем с повышенными требованиями к отказоустойчивости.

Партнёрам включение в реестр упрощает участие в тендерах и даёт дополнительное преимущество в продвижении проектных решений на базе «Флат». Оборудование уже доступно для заказа и развёртывания.