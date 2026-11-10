Минцифры предупредило операторов российских ЦОД о возможных последствиях отказа создавать обязательный резерв мощностей. В качестве одной из мер ведомство допустило передачу таких объектов под временное управление. Также в случае атак на ЦОД с данными системно значимых интернет-ресурсов резервную площадку необходимо будет предоставить в течение суток.

Ответственность за неисполнение

Минцифры предупредило операторов российских центров обработки данных (ЦОД) о возможных последствиях отказа создавать обязательный резерв мощностей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника: один из участников совещания, где обсуждалась эта тема, а также собеседник в облачном провайдере и представитель отраслевого объединения, знакомые с ходом обсуждения реализации президентского указа.

В ноябре 2026 г. Минцифры готовит разъяснения, согласно которым действия по освобождению площадей будут квалифицироваться как форс-мажор. Невыполнение требований до 12 ноября 2026 г. может повлечь применение мер по указу Президента России №604.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Дата-центры могут передать под временное управление за отказ резервировать мощности

Документ допускает введение временного управления имуществом организаций, создающих угрозу работе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). К таким объектам относятся и ЦОДы. Решение принимает Правительство России, временным управляющим назначается Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Формирование резерва

При отсутствии свободных 10% мощностей операторам придется отключать действующих клиентов. Компаниям рекомендовано заранее определить менее приоритетных заказчиков. Освобожденные ресурсы не следует сдавать в аренду. Если мощности все же передаются, клиент должен быть предупрежден о возможном освобождении площадки в течение суток. Договоры, по которым оборудование еще не установлено, предлагается расторгать.

Резерв допускается рассчитывать суммарно по всем объектам оператора - выделять 10% на каждом ЦОДе не обязательно. Выбор конкретной площадки остается за компанией. В расчет включаются стойко-места с обеспеченным электропитанием и вычислительные ресурсы на балансе, в том числе предназначенные для облачных услуг (IaaS).

Требование не распространяется на корпоративные дата-центры, используемые исключительно для внутренних нужд (например, банковские). Оно касается только коммерческих операторов, зарабатывающих на аренде. Если объект применяется одновременно для собственных и коммерческих задач, 10% считаются от совокупного объема ресурсов.

10 ноября 2026 г. представитель Минцифры сообщил, что меры по реализации указа Президента России №802 находятся в проработке, и заявил, что все требования будут формироваться совместно с экспертами и участниками рынка, писал CNews.

Состав «белого списка»

«Белый список» - это перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступны в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В него включаются наиболее популярные онлайн-ресурсы, социально значимые сервисы, например в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта, финансов, а также сайты федеральных и региональных органов власти. Работа по формированию списка ведется и в ноябре 2026 г., его продолжают регулярно обновлять, о чем информируют Минцифры, сейчас в нем более 120 ресурсов, как информировал CNews.

11 ноября 2026 г. в перечень входят ресурсы, которые должны оставаться доступными при ограничениях мобильного интернета: «Госуслуги», сайты органов власти, сервисы «Яндекса» и VK, маркетплейсы, банковские и транспортные платформы, СМИ и онлайн-кинотеатры.

Влияние на отрасль

Постоянное исключение 10% мощностей из коммерческого оборота потребует дополнительного строительства дата-центров для сохранения прежних объемов услуг, предупреждал CNews.

При сроке окупаемости семь-восемь лет часть проектов без мер поддержки может быть отложена.

Для обеспечения работы «Госуслуг» может потребоваться около 900 стоек.

По информации CNews, объем рынка коммерческих ЦОД по итогам 2025 г. оценивался в 85 800 стойко-мест.