Нейросеть за одну неделю без помощи человека создала полноценную рабочую ОС. Видео

ИИ Claude Fable 5.2 самостоятельно разработал полноценную рабочую ОС, потратив на это всего восемь дней. Ее код полностью сгенерирован, и она способна запускаться на ноутбуке. Нейросеть управляла 1000 ИИ-агентами, которые выполнили всю работу. Google, Apple и Microsoft тратят годы на разработку собственных операционных систем. Также Claude Fable 5.2 смог в кратчайшие сроки создать устройство с голосовым помощником.

Полнейшая автоматизация

Нейросети научились полностью самостоятельно разрабатывать работающие операционные системы. Это доказала компания Anthropic, создавшая ИИ Claude Fable 5.2 и заставившая его разработать полноценную ОС, которая должна запускаться и функционировать.

На своем сайте Anthropic описала процесс разработки. Нейросеть Claude Fable 5.2 управляла 1000 ИИ-агентами, которые в круглосуточном режиме писали код и занимались его тестированием и отладкой. На выполнение поставленной задачи было потрачено всего восемь дней – для сравнения, у Google и Apple уходят месяцы на разработку новых версий своих ОС, а Microsoft и вовсе выпускает новую Windows раз в несколько лет.

Claude Fable 5.2 – это новейшая разработка Anthropic. Премьера нейросети состоялась 9 ноября 2026 г.

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Человек в разработке системы не участвовал. Он лишь задал Claude Fable 5.2 задачу создать операционную систему с нуля.

Все работает

Сотворенная Claude Fable 5.2 операционная система способна загружаться и работать на ноутбуке, утверждает Anthropic. Впрочем, компания не уточнила конфигурацию мобильного ПК, и сколько системе нужно оперативной памяти.

Также нет данных, сколько места ОС занимает на системном диске. Для сравнения, Windows 11 после чистой установки нужно около 20 ГБ свободного пространства.

«Была создана работающая операционная система, загружающаяся на ноутбуке, со своим собственным ядром, управляющим машиной, драйверами для диска, клавиатуры и сети, постоянным хранилищем файлов, окнами, экраном входа в систему, установщиком и встроенной функциональностью Claude», – отмечено на сайте Anthropic.

Оконный режим в системе имеется – никаких командных строк или файлового менеджера в духе Norton Commander. Иными словами, Claude Fable 5.2 не только написала код операционной системы, но и создала интерфейс для нее, который покажется привычным и знакомым большинству пользователей.

Внешне система очень напоминает Windows 10 и более ранние версии этой системы – со стартовым меню слева внизу и часами справа внизу. Также она очень похожа на многие современные Linux-дистрибутивы. Сходство именно с ними, а не с macOS – кнопки «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть» находятся справа, а не слева.

Секретики Anthropic

На сайте Anthropic сказано, что к настоящему моменту система существует лишь в виде прототипа. Тем не менее, она запускается и работает.

Доступ к ОС на момент публикации материала не предоставлялся. Anthropic не пока не опубликовала в Сети ни ее дистрибутив, ни исходный код.

Последнее означает, что оценить качество и чистоту кода возможности пока нет. Также непонятно, насколько он безопасен и на каком языке написан.

Схема рабочая

Использовать ИИ для создания ОС на нынешнем этапе его развития вполне можно. Это еще в марте 2026 г. доказал пользователь GitHub под псевдонимом Viralcode. Как сообщал CNews, он создал полноценную ОС, используя один лишь вайб-кодинг, то есть не написал ее, а сгенерировал с помощью искусственного интеллекта.

Полученная на выходе система запускается, имеет дизайн, очень напоминающий macOS, поддерживает оконный интерфейс и даже может запускать игры.

Проект получил название Vib-OS. Работа над ним продолжается.

Не софтом единым

Нейросеть Claude Fable 5.2 может пригодиться в создании не только программного, но и аппаратного обеспечения. Во время ее тестирования инженеры Anthropic задали ей промпт размером всего в один абзац, в котором попросили разработать и изготовить три работающих электронных устройства с собственными печатными платами, корпусами, напечатанными на 3D-принтере, и программным обеспечением.

В список вошли домашний гаджет с голосовым помощником внутри, USB-спикерфон и портативный виртуальный питомец. «В этом проекте мы сотрудничали с компанией Diode , которая разрабатывает и производит печатные платы», – отметили специалисты Anthropic.

Claude Fable 5.2 самостоятельно разработал технические характеристики устройств и подобрал для них электронные компоненты, имеющиеся в наличии у американских поставщиков. Также он с нуля разработал четырехслойную печатную плату для каждого из устройств, смоделировал корпуса с помощью систем автоматизированного проектирования и написал программное обеспечение.

Что примечательно, с этой работой ИИ справился значительно быстрее, чем с разработкой операционной системы. Каждая плата была готова к производству менее чем за день, с минимальным участием человека. После того, как компания Diode изготовила платы, Claude Fable 5.2 руководил инженерами компании в процессе тестирования и сборки устройств. Все три устройства заработали без каких-либо дополнительных правок.