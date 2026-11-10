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В России создана система автоматизированного проектирования космических и наземных сетей на замену западным

В России создали российскую систему автоматизированного проектирования гибридных сетей связи. Программа автоматически формирует облик космических и наземных сетей, учитывая требования заказчика, бюджет и нормативы, и может заменить набор зарубежных аналогов. В 2027 г. ее планируют адаптировать под российские ОС и внести в реестр отечественного ПО. ИТ-система уже умеет работать с сетями до 1 тыс. узлов и передавать рассчитанные маршруты напрямую в оборудование.

Отечественная САПР для гибридных сетей

В России создали систему проектирования гибридных сетей связи, она способная в автоматическом режиме создавать облик космических и наземных сетей, пишет ТАСС.

10 ноября 2026 г. Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева представил российскую систему автоматизированного проектирования гибридных сетей связи.

По словам ректора вуза Эдхама Акбулатова, программа самостоятельно формирует архитектуру космических и наземных сетей, объединяя спутники различных орбит, стратосферные платформы и наземные станции в единую инфраструктуру. Ранее для таких задач использовался набор иностранных решений - STK, Visualyse, Satsoft и Matlab, а данные между ними переносились вручную.

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В России появилась система автоматизированного проектирования гибридных сетей связи вместо западных аналогов

Новая система учитывает требования Международного союза электросвязи и подбирает оптимальную конфигурацию сети исходя из задач заказчика и доступного бюджета. Специалист задает исходные параметры, после чего программа перебирает варианты и предлагает наиболее эффективное решение.

Связь с реальным оборудованием

Отличительная особенность разработки - возможность передавать рассчитанные маршруты напрямую в действующее сетевое оборудование через стандартизированные протоколы управления. Зарубежные аналоги, как правило, ограничиваются построением математической модели.

Со слов разработчиков, система справляется с сетями, включающими около 1 тыс. узлов. Распределение трафика выполняется за секунды, полный синтез структуры сети занимает от 4,5 часа в зависимости от количества переменных и ограничений. Это существенно быстрее типовых договорных сроков.

Дальнейшие шаги

В 2027 г. разработчики планируют завершить адаптацию программы под российские операционные системы (ОС) и включить ее в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Учебное заведение

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - высшее учебное заведение в Красноярске. Один из региональных опорных университетов. Образован 12 мая 2017 г. после объединения Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева с Сибирским государственным технологическим университетом.

Университет готовит кадры для аэрокосмической, лесопромышленной и смежных отраслей, проводит научные исследования и опытно-конструкторские разработки, сотрудничает с известными вузами России, Содружества Независимых Государств (СНГ) и зарубежья. Учебное заведение включено в число ста самых перспективных вузов России в рейтинге Министерства образования России.

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Антон Денисенко

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