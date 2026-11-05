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Getmobit запустил Навигатор решений для построения индикативной архитектуры рабочих мест за минуты

Технологическая компания Getmobit объявляет о запуске Навигатора решений — открытой онлайн-платформы для предпроектной подготовки решений для рабочих мест — офисных, удаленных и гибридных — в существующей или проектируемой VDI-инфраструктуре. Навигатор переводит задачи бизнеса и контекст существующей ИТ-инфраструктуры, включая парк ПК, VDI-системы и ВКС, в готовую индикативную архитектуру. Он сокращает путь от формулировки потребности до первичного архитектурного решения до 1000 раз – с сотни часов технического анализа до нескольких минут. Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

По итогам 2025 г. российский рынок VDI вырос на 21%, к 2030 г. он может достичь 10,7 млрд руб. При этом более 80% уже развернутых VDI по-прежнему работают на зарубежных платформах. Это создает потенциал миграции для сотен тысяч рабочих мест. Поэтому при выборе комплексного решения партнерам и заказчикам важно учитывать не только функции новых продуктов, но и их совместимость с уже внедренными системами. Особенно сложной становится задача интеграции отечественных и зарубежных продуктов в рамках единой инфраструктуры.

Традиционно такая предпроектная подготовка требует привлечения опытных системных архитекторов и значительных временных затрат. Навигатор берет на себя роль генератора индикативной архитектуры и снимает техническую боль – непредсказуемость интеграции зарубежного и отечественного ПО и «железа» друг с другом. В подбор попадают только сочетаемые между собой продукты Getmobit. Совместимость с VDI-платформами, ОС и оборудованием других производителей учитывается по матрице совместимости.

Пользователь просто указывает задачу и параметры текущей инфраструктуры, получая на выходе карту компонентов, их роли, взаимосвязи и сценарии применения. Навигатор формирует архитектуру будущей системы, которая становится надежным фундаментом для дальнейшей технической и коммерческой проработки. Он ускоряет выход на стадию пилота (PoC) или расчета CAPEX/OPEX на 70–80% за счет получения готовой рабочей спецификации в день обращения.

Навигатор решений Getmobit предлагает более 10 актуальных бизнес-сценариев, которые охватывают ключевые задачи по модернизации цифровых рабочих мест. Сценарии постоянно пополняются и помогают подобрать архитектуру с учетом требований безопасности, особенностей существующей инфраструктуры, затрат на оборудование и необходимости обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

Среди наиболее востребованных:

Организация работы в открытом и закрытом сегментах сети с одного устройства для сокращения затрат на закупку и сопровождение двух физически независимых ПК при соблюдении требований безопасности.

Управление конечными устройствами и маршрутизация подключений при смене VDI-платформы для сохранения непрерывности бизнес-процессов при переходе на другую платформу виртуализации.

Организация универсального рабочего места с доступом к виртуальным приложениям и IP-видеотелефонии для объединения корпоративной связи и доступа к бизнес-системам в VDI на одном устройстве.

Оптимизация работы ВКС в среде виртуальных рабочих столов для снижения нагрузки на серверные мощности без потери качества видео и увеличения задержек во время онлайн-встреч.

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Организация рабочих мест на базе тонких клиентов для обработки защищаемой информации для снижения рисков компрометации конечных устройств даже при централизации вычислений в дата-центре.

Получение единого окна доступа к виртуальным приложениям и рабочим столам для работы с локальными приложениями, виртуальными рабочими столами и терминальными сервисами без повторной авторизации.

Контроль геопозиционирования сотрудников и подрядчиков при доступе к информационным системам для ограничения инициации сессий авторизованными физическими площадками.

В основе Навигатора — многолетняя интеграционная экспертиза Getmobit и опыт реализации проектов в разнородных ИТ-инфраструктурах. При формировании индикативной архитектуры инструмент учитывает существующий технологический стек заказчика и экосистему продуктов Getmobit.

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В зависимости от бизнес-задачи алгоритмы Навигатора подбирают оптимальную конфигурацию на базе продуктов компании, отвечающих за определенные функции в инфраструктуре цифровых рабочих мест: GM Smart System — платформа с единым центром управления GMSS NG Factory, который автоматизирует администрирование тысяч рабочих мест из одной точки, снижая нагрузку на техническую поддержку; GM-Box G1 RU — флагманская аппаратная платформа, объединяющая функции тонкого клиента и IP-телефона в едином эргономичном устройстве; GMSS NG Client — программное решение, дающее «вторую жизнь» legacy-оборудованию и превращающее совместимые ПК и сторонние тонкие клиенты в управляемые и безопасные конечные точки; BABYLxONE — универсальный интерфейс пользователя в формате супер-аппа, обеспечивающий бесшовный и безопасный доступ к виртуальным рабочим столам, приложениям и корпоративным сервисам независимо от того, где они развернуты; GM Virtual Media Optimizer — новое программное решение для оптимизации ВКС в VDI, которое переносит обработку аудио- и видеопотоков с серверов VDI на клиентское устройство, повышает качество связи и снижает нагрузку на серверы.

«За годы внедрений мы накопили значительную интеграционную экспертизу и сформировали базу архитектурных сценариев, учитывающих специфику разнородных ИТ-инфраструктур. Постоянный диалог с заказчиками и партнерами позволяет нам соотносить эту экспертизу с актуальными потребностями рынка и совершенствовать как технологические решения, так и модель взаимодействия на этапе подготовки проектов. Навигатор стал практическим воплощением этого подхода. Если раньше клиент тратил недели на подбор совместимых компонентов и расчет вариантов, то теперь он получает индикативную архитектуру цифровых рабочих мест мгновенно. Для бизнеса с парком от 1000 рабочих мест это означает ускорение старта проектов миграции на 80% и возможность сэкономить до 60% капитальных затрат за счет повторного использования существующего оборудования», — сказал Василий Шубин, директор департамента управления продуктовым портфелем Getmobit.

Навигатор решений доступен на сайте Getmobit и может использоваться для подготовки проектов по развитию инфраструктуры удаленных рабочих мест.

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