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ИИ-ассистент в «Боцмане»: теперь инфраструктурой можно управлять голосом

Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») сообщила о расширении функциональности платформы контейнеризации «Боцман». В новой версии появился MCP-сервер, который подключает привычного ИИ-ассистента к инфраструктуре и позволяет инженерам управлять кластерами, приложениями и ресурсами через запросы на естественном языке.

ИИ-ассистент получает доступ к актуальному состоянию кластеров, событиям и логам приложений. Инженер может описать задачу словами — например, «помоги разобраться, почему приложение перезапускается», — а ассистент самостоятельно запросит необходимые данные и поможет найти причину. Это сокращает объём ручного сбора информации и уменьшает количество переключений между инструментами, позволяя сосредоточиться на решении задачи, а не на поиске нужных метрик.

Ассистент действует строго в пределах прав пользователя, при этом по умолчанию ему доступно только чтение. Если администратор разрешил изменения, они проходят предварительную проверку и подтверждение согласно настроенной политике. Таким образом, сохраняется полный контроль над действиями ИИ и не возникает рисков несанкционированных операций.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Новая функциональность закрывает несколько практических сценариев. При диагностике сбоев ассистент помогает выяснить, почему приложение не запускается или постоянно перезапускается, изучая его состояние, события и логи. После обновления — проверить, запустились ли новые экземпляры, готовы ли они к работе и появились ли ошибки. В повседневной эксплуатации — получить сводку по состоянию приложений и узлов в доступных кластерах, а также проверить конфигурацию ресурсов. При наличии разрешённой записи — изменить число реплик приложения, инициировать перезапуск или применить исправление конфигурации через ИИ-ассистента.

«Мы видим, что инженеры тратят значительную часть времени не на принятие решений, а на сбор данных из разных источников. MCP-сервер в “Боцмане” убирает эту рутину: ИИ-ассистент берёт на себя запросы к кластеру, событиям и логам, а человек получает готовую картину и может сосредоточиться на исправлении. При этом мы сохранили главный принцип — контроль остаётся за администратором, а любые изменения проходят проверку и подтверждение. Это не замена инженера, а инструмент, который делает его работу быстрее и комфортнее», — отметил Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».

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