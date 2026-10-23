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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Правительство Великобритании: Мы понятия не имеем, сколько тратим на цифровую трансформацию

У крупной европейской страны нет четкого плана цифровизации и контроля за тем, во сколько она обходится государству. Парламент Великобритании не может получить отчет о бюджетных расходах на цифровую трансформацию. Правительство согласно, что посчитать деньги нужно, и обещает, что когда-нибудь это станет возможно.

Бесконтрольные траты десятков миллиардов

Правительство Великобритании в ответ на запрос парламентского Комитета по науке и технологиям отказалось предоставить отчет о расходах на цифровую трансформацию, поскольку его финансовые системы не могут собрать информацию об этих тратах, пишет Register.

Министры согласились с необходимостью публиковать ежегодные отчеты, но заявили, что в настоящее время это неосуществимо, так как имеющиеся системы не могут «обеспечить согласованные, надежные и сопоставимые данные по всем ведомствам».

«Правительство одобряет данное направление работы и во взаимодействии с Министерством финансов рассмотрит, как его можно развивать со временем», — говорится в ответе.

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Unsplash - Lucas Davies
Цифровизация в Великобритании происходит сама собой, без четкого плана и контроля со стороны Правительства

По приблизительным данным, государственный сектор Великобритании ежегодно тратит более 26 млрд фунтов стерлингов на цифровые технологии.

Все само собой цифровизуется

Председатель парламентского Комитета по науке и технологиям Чи Онвура (Dame Chi Onwurah), выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией: «В то время, когда министры просят налогоплательщиков финансировать значительные инвестиции в технологии, вызывает беспокойство тот факт, что они не могут показать, куда идут деньги и как оценивается эффективность вложенных средств».

Еще летом 2026 г. комитет выпустил доклад, в котором говорилось, что у Правительства нет четкого плана по созданию цифрового государства, а расходы осуществляются децентрализовано.

Онвура заявила также об отсутствии четкого понимая, кто несет ответственность за руководство такими масштабными изменениями, и призвала Правительство изменить свою политику в этом отношении. Упразднение DSIT (Министерство науки, инноваций и технологий) лишь усугубило опасения по этому поводу, сказала она.

В сентябре 2026 г. CNews писал о третьем за три года переводе британской госслужбы цифровых услуг (Government Digital Service, GDS) из ведомства в ведомство. GDS, относившаяся ранее к DSIT, была переподчинена Министерству цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS),

Непрозрачность расходов

За непрозрачность госконтрактов с американской ИТ-компанией Palantir, оппозиционные депутаты в феврале 2026 г. уже резко критиковали Правительство, которое на протяжении нескольких месяцев блокировало попытки депутатов и активистов проверить эти сделки.

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Комитет по науке и технологиям также потребовал расторгнуть этот договор, заключенный на сумму 60 млн фунтов стерлингов без проведения конкурса, и прекратить участие Palantir в Федеральной платформе данных NHS (FDP), в том числе из опасений за конфиденциальность данных.

В Великобритании бывают и случаи непредвиденного увеличения государственных ИТ-расходов. Сумма тендера на разработку ИИ-технологий для государственного здравоохранения, у примеру, в мае 2026 г. в конкурсных документах внезапно выросла на 600 млн фунтов стерлингов. Увеличение составило 400%, а итоговая сумма — 750 млн фунтов стерлингов (без учета налогов). Основанием для корректировки бюджета чиновники называли результаты изучения рынка.

Анна Любавина

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