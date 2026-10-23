У ИТ-компании из 90-х праздник. Ей вернули 25 миллионов за украденный код

Созданная еще в 90-х ИТ-компания из Санкт-Петербурга «Барсум» смогла доказать в суде, что в случае заимствования кода нужно возвращать не только права, но и полученные по контрактам деньги. Суд уже выдал исполнительный лист для взыскания 25 млн компенсации, именно такую сумму банк ВТБ заплатил гигантскому российскому ИТ-интегратору «Крок» за ПО для биллинга, которое было создано по подобию решения от Barsum.



Не только признание, но и «копеечка»

Апелляционный суд обязал одного из крупнейших системных интеграторов России ЗАО «Крок Инкорпорейтед» (выручка 32 млрд руб.) выплатить небольшой ИТ-компании «Барсум» (выручка 50 млн руб.) 25 млн руб. за использование заимствованного у нее ПО в контракте с банком ВТБ. Именно столько банк заплатил своему партнеру за программное обеспечение, которое ранее суд признал позаимствованным. Решение уже вступило в законную силу, 15 октября 2026 г. выдан исполнительный лист, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, выяснил CNews. «Крок Инкорпорейтед» в тот же день подал кассационную жалобу.

Основанная еще в 1996 г. ИТ-компания «Барсум» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против «Крок Инкорпорейтед» в марте 2026 г. Первоначально компания требовала 50 млн руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Но суд посчитал это требование несоразмерным и остановился на сумме в 25 млн.

Image by Павел from Pixabay ИТ-шники сначала доказали, что код принадлежит им, а потом пошли за компенсацией

Спорным оказалось ПО Mentol Pro для биллинга и проверки качества связи. «Барсум» владеет правами на программный комплекс Barsum Bill Works (свидетельство № 2016611370) и за несколько лет постоянных судебных разбирательств сумел доказать, что Mentol Pro — его незаконно переработанный клон, к которому приложили руку бывшие сотрудники. Но «Крок Инкорпорейтед» перерабатывал код не сам, а купил решение у ООО «Инлайн Профешнл», а затем, уже в 2021 г., по контракту поставил его в ВТБ, получив 25 млн руб.

В 2022 г. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал, что «Инлайн Профешнл» переработала программу «Барсум», и запретил ей использовать это ПО, аннулировав регистрацию в Роспатенте. Верховный суд оставил это решение в силе. В феврале 2025 г. суд по иску «Барсум» запретил «Кроку» и банку ВТБ использовать Mentol Pro.

Как добивались своих прав

В иске «Барсум» указывает, что является правообладателем программного комплекса «Система биллинга и контроля качества услуг связи Barsum Bill Works», в который входят программы Barsum Bill Works и Barsum Enterprise, Barsum Alarm Monitor, Barsum Pro и другие (свидетельство о регистрации в Роспатенте № 2016611370).

Компания несколько лет судилась с «Инлайн Профешнл» и даже дошла до Верховного суда, доказывая, что тот заимствовала у нее программные решения. Ей удалось добиться отмены государственной регистрации программы Mentol Pro и запретить ее использование.

В рамках разбирательств суды три раза назначали экспертизу. Первые две экспертизы не установили сходство двух программ, и только третья судебная экспертиза, проведенная при рассмотрении дела в апелляции, установила факт многочисленных совпадений. При этом было установлено, что программа «Барсум» была разработана в 2013 г., а Mentol Pro — только в 2017–2018 гг.

Так, в заключении эксперта указано, что совокупный анализ собранных данных позволяет утверждать, что часть исходного кода программы ЭВМ "Mentol Pro" содержит в себе часть исходного кода программы для ЭВМ Barsum, то есть программа Barsum по сути являлась «донором» исходного кода для программы Mentol Pro.

В «Инлайн Профешнл» пытались указать суду, что пропущен процессуальный срок для оспаривания. Однако добиться желаемого помогли материалы одного из уголовных дел, где об использовании ПО в контракте с ВТБ проговорился сам «Крок», отвечая на запрос старшего следователя Следственного управления УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга. С материалами уголовного дела «Барсум» ознакомился в ноябре 2023 г., что суд и посчитал датой для отсчета срока давности.

CNews не удалось найти уголовное дело в картотеке судов. В арбитражных решениях упоминается, что расследование велось в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, в особо крупном размере).

Комментарий компании «Барсум»

Представитель компании «Барсум» прокомментировал CNews суть разбирательств. Компания настроена на внесудебное урегулирование.

«"Барсум" предпринял все возможные меры, чтобы урегулировать ситуацию, связанную с незаконным использованием интеллектуальной собственности, и избежать судебных разбирательств. Однако наши попытки, к сожалению, остались без внимания со стороны компании "Крок". В настоящее время "Барсум" вновь обратилась к компании "Крок" с предложением урегулировать спор во внесудебном порядке. Пока никакой реакции не последовало», — заявил CNews представитель компании.

Отвечая на вопрос, продолжает ли использоваться ПО, в компании заявили, что «не могут однозначно утверждать, как поступает "Крок" в данном вопросе».

«У нас просто нет информации об этом. А что касается условий урегулирования, то до конкретики дело и не дошло, поскольку "Крок" в принципе не выразил интереса к обсуждению этого вопроса», — указал представитель компании.

В «Крок» не ответили на запрос CNews.

Новая эра для системных интеграторов наступила

Дело «Барсума» против «Крока» можно рассматривать как новый стандарт защиты ПО в России. Эра «добросовестного неведения» для системных интеграторов закончилась, полагает управляющий партнер ЮК «Правый берег» Радмила Радзивил.

«С точки зрения развития цивилизованного рынка программного обеспечения в России эту историю следует оценить как условно позитивную, но "отрезвляющую". Во-первых, это победа реального правоприменения над формальным. Долгое время разработчики ПО сталкивались с ситуацией, когда суд выносил решение о запрете использования контрафактного продукта, но взыскать реальные деньги было крайне сложно. Нарушители ссылались на отсутствие вины, минимальную стоимость "лицензии" или сложность оценки убытков. В данном деле суд не только подтвердил запрет, но и присудил существенную денежную компенсацию — 25 млн руб.», — говорит юрист.

Суд также разъяснил все вопросы ценообразования. Попытка ответчика занизить базу для расчета компенсации, отделив стоимость технической поддержки от стоимости самой лицензии, провалилась. Суд указал, что сопровождение и поддержка являются неотъемлемой частью стоимости права использования ПО. Это закрывает популярную лазейку минимизации штрафных рисков, полагает эксперт.



Радмила Радзивил указывает, что взыскание 25 млн руб. — это знак для ИТ-интеграторов о том, что риски растут.

«Ключевой вывод для бизнеса: статус "добросовестного приобретателя" (когда интегратор купил ПО у поставщика, заверявшего о чистоте прав) не освобождает от ответственности перед правообладателем (п. 4 ст. 1250 ГК РФ). Интегратор теперь выступает гарантом чистоты прав для конечного заказчика (в данном случае — Банка ВТБ). Если продукт окажется "токсичным", платить будет тот, кто его внедрил и получил за это вознаграждение. Это неизбежно приведет к удорожанию услуг интеграции за счет усиления процедур IP due diligence (проверки чистоты прав) и ужесточения условий возмещения убытков в договорах с вендорами», — пояснила эксперт.

Классика ИТ-бизнеса столкнулась с суровой реальностью судов

Данный прецедент показывает, что российская судебная система способна разбираться в сложных технологических спорах, опираясь на экспертизу исходного кода, добавил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России и основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК «Киберсистема») Игорь Бедеров.

По его словам, ситуация, когда ключевая команда разработчиков уходит и создает новый продукт на основе наработок бывшего работодателя, — это классика ИТ-бизнеса. В деле «Барсума» и «Инлайн Профешнл» именно так и произошло. Корень проблемы в том, что грань между «служебным произведением» (код, созданный в рамках трудовых обязанностей, права на который по умолчанию принадлежат работодателю) и личными наработками специалиста часто размыта, говорит Бедеров.

«Если в трудовом договоре или должностной инструкции не прописан четкий перечень обязанностей по разработке конкретного продукта, а также не оформлены акты приема-передачи прав на каждый модуль, доказать в суде, что код был "служебным", становится крайне сложно. Доказывать подобные нарушения в суде — задача высокой сложности, и здесь важен каждый нюанс. Ключевым доказательством в этом деле стало заключение судебной компьютерно-программно-технической экспертизы, которое установило факт воспроизведения исходного кода и алгоритмов Barsum в Mentol Pro. Кроме того, апелляционная инстанция правомерно опиралась на преюдицию — обстоятельства, ранее установленные вступившим в силу решением по делу против "Инлайн Профешнл", не требуют повторного доказывания. Именно этот процессуальный ход позволил „Барсуму“ выиграть апелляцию, несмотря на то что первая инстанция в иске отказала», — считает Бедеров.

Причем тут Open Source?

Противостояние двух петербургских компаний называлось одним из самых резонансных для Санкт-Петербурга. В СМИ транслировались разные точки зрения на процесс. Например, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али в комментарии «Деловому Петербургу» указывал, что кейс показывает проблему: суды готовы доверяться выводам эксперта, не вникая в логику и суть их рассуждений.

«Копирование частей исходного кода и каких-то элементов структуры программы может быть обусловлено разными факторами. Как плагиатом, так и, например, использованием общих методик или библиотек свободного программного обеспечения. К слову, "Инлайн Профешнл" в Верховном суде как раз и говорила, что копирование частей программы связано с использованием одних и тех же Open Source решений (которые ни одной из сторон не принадлежат)», — пояснял тогда Максим Али.

Как пояснил Максим Али для CNews, в подобных делах самое сложное — установить факт нарушения. «Споры о защите ПО встречаются на так часто, как, например, о защите товарных знаков. Причина – в "латентности" нарушения. Если у вас нет доступа к исходному коду ответчика, доказать заимствование будет непросто», — пояснил эксперт.

В случае с переработкой, как в рассматриваемом деле, суду надлежало установить, в чем же именно она заключалась и в каком объеме был заимствован исходный код спорной программы, существенна ли данная переработка, есть ли в ней какие-то иные элементы (например, использованные по открытой лицензии), добавила старший юрист юридической фирмы INTELLECT Анастасия Герман.

Максим Али считает, что в кассации у «Крока» есть возможность снизить суммы взыскания.

«Кажется, что большинство спорных моментов относятся к фактическим обстоятельствам дела, которые кассация не должна пересматривать. Однако есть любопытный вопрос, который может заинтересовать Суд по интеллектуальным правам (СИП). А именно: в базу для расчета компенсации была включена не только стоимость лицензии (12 млн руб.), но и стоимость технической поддержки. Эта позиция выглядит весьма неоднозначно. И смысл оспаривать этот вывод в СИП тоже есть — на кону все еще порядка 13 млн руб.», — заключил эксперт.