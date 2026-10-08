«СберЛизинг» обработал более 36 тыс. заявок с помощью ИИ-модели

«СберЛизинг» подвел первые итоги работы ИИ-модели подбора оптимального поставщика предметов лизинга. Решение запустили в эксплуатацию в III квартале 2025 г. За первый год с использованием ИИ-модели обработано более 36 тыс. заявок, а финансовый эффект только за 2025 г. превысил 25 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «СберЛизинга».

Решение интегрировано в сервис подбора предметов лизинга в рамках новой модели продаж. Менеджеры этого подразделения «СберЛизинга» формируют два и более коммерческих предложения от поставщиков с учетом всех требований конкретного клиента. В базе компании находится свыше 30 тыс. уникальных поставщиков, что потребовало автоматизации процесса и разработки специальной ИИ-модели.

Модель заменяет экспертный отбор поставщика предметов лизинга на математически обоснованный: она анализирует данные CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) о взаимодействиях с поставщиками, историю всех договоров «СберЛизинга» и набор риск-параметров. В результате она выдает ранжированный список наиболее релевантных поставщиков для конкретного запроса. В первой строке оказывается поставщик, который наиболее оперативно и точно предоставляет коммерческое предложение для менеджера.

Директор по маркетингу и продукту лизинговое финансирование «СберЛизинга» Марина Андреева: «Внедрение собственной ИИ-модели существенно сократило время подбора предметов лизинга и повысило продуктивность менеджеров. При расчете финансового эффекта учитывалось, в том числе сохранение численности сотрудников при росте объема обрабатываемых заявок. Автоматизация подбора позволяет перераспределять время и усилия специалистов на другие этапы работы с клиентом. ИИ-решения – ключевая составляющая стратегии «СберЛизинга» по использованию цифровых технологий как источника роста и конкурентного преимущества».

Начальник Центра искусственного интеллекта компании «СберЛизинг» Михаил Денисов: «Следующий этап развития проекта – интеграция генеративного искусственного интеллекта для обработки неструктурированных данных и расширения набора параметров, используемых при подборе поставщика. В последние полтора года наша ИИ-команда пополнилась инженерами по разработке GenAI-решений. За это время мы внедрили восемь решений, включая ИИ-агентов, еще пять проектов находятся в разработке. Задача, которая стоит перед Центром искусственного интеллекта – это постепенная ИИ-трансформация компании и формирование новых подходов к созданию и применению цифровых решений».