Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

CNews приглашает принять участие в конференции «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России», которая состоится 15 октября 2026 г.

15 октября в Санкт-Петербурге состоится конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России». В программе — цифровая трансформация и технологический суверенитет, импортозамещение в ИТ, развитие отечественных технологий, искусственный интеллект и большие данные.

Одним из ключевых спикеров станет Андрей Сергеевич Сытник, Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области.

В числе заявленных спикеров также:

Максим Александров, директор СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Елизавета Ребрий, руководитель проекта Управления по эксплуатации информационно-аналитических систем, Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр;

Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам, «Автозавод Санкт-Петербург»;

Александр Васильев, заместитель генерального директора по ИТ и кибербезопасности, АО «Невский экологический оператор»;

Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации, ГК «Вальд»;

Наталья Чехина, директор по персоналу и развитию, «Русэлпром-ЛЭЗ»;

Максим Кравченко, менеджер по эффективности команды продаж, «Напитки вместе»;

Станислав Братчиков, менеджер по продуктовому развитию, Linx Cloud;

Игорь Первушин, руководитель экспертизы, АО «Сайбер ОК»;

Валерия Баукина, архитектор, «Смарт Тим Сервис»;

Виталий Черемисинов, руководитель, Trisigma;

Мария Гузанова, владелец «ПравоКонсультант», «ПравоТех»;

Нина Ларина, руководитель платформенной инженерии, «ПравоТех»;

Андрей Анфиногенов, декан факультета технологического менеджмента и инноваций, Университет ИТМО;

Юрий Кабанов, заместитель директора Центра технологий электронного правительства ИДУ Университета ИТМО, старший преподаватель НИУ ВШЭ, член совета НП «ПРИОР Северо-Запад».



Основные тематические блоки:

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* В случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +79131576097, e-mail: malyutina@cnews.ru, Малютина Анна.