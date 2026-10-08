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Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

CNews приглашает принять участие в конференции «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России», которая состоится 15 октября 2026 г.

15 октября в Санкт-Петербурге состоится конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России». В программе — цифровая трансформация и технологический суверенитет, импортозамещение в ИТ, развитие отечественных технологий, искусственный интеллект и большие данные.

Одним из ключевых спикеров станет Андрей Сергеевич Сытник, Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области.

В числе заявленных спикеров также:

Максим Александров, директор СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Елизавета Ребрий, руководитель проекта Управления по эксплуатации информационно-аналитических систем, Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр;
Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам, «Автозавод Санкт-Петербург»;
Александр Васильев, заместитель генерального директора по ИТ и кибербезопасности, АО «Невский экологический оператор»;
Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации, ГК «Вальд»;
Наталья Чехина, директор по персоналу и развитию, «Русэлпром-ЛЭЗ»;
Максим Кравченко, менеджер по эффективности команды продаж, «Напитки вместе»;
Станислав Братчиков, менеджер по продуктовому развитию, Linx Cloud;
Игорь Первушин, руководитель экспертизы, АО «Сайбер ОК»;
Валерия Баукина, архитектор, «Смарт Тим Сервис»;
Виталий Черемисинов, руководитель, Trisigma;
Мария Гузанова, владелец «ПравоКонсультант», «ПравоТех»;
Нина Ларина, руководитель платформенной инженерии, «ПравоТех»;
Андрей Анфиногенов, декан факультета технологического менеджмента и инноваций, Университет ИТМО;
Юрий Кабанов, заместитель директора Центра технологий электронного правительства ИДУ Университета ИТМО, старший преподаватель НИУ ВШЭ, член совета НП «ПРИОР Северо-Запад».

Основные тематические блоки:

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* В случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +79131576097, e-mail: malyutina@cnews.ru, Малютина Анна.

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