Дмитрий Григоренко: Право любой страны территориально, а ИИ экстерриториален. Нужны общие правила

Национальные законодательства в сфере искусственного интеллекта могут противоречить друг другу, тогда как сама технология не ограничена государственными границами. Поэтому миру необходимо выработать общие правила регулирования ИИ, не создавая барьеров для его развития. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на II Глобальном цифровом форуме.



ИИ регулируют по-разному

Технологическая гонка в сфере искусственного интеллекта сегодня разворачивается не столько между компаниями, сколько между государствами. Страны инвестируют в национальные модели и одновременно формируют собственные подходы к регулированию технологии, отметил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на пленарной сессии «ИИ-гонка: нужны ли общие правила?» в рамках II Глобального цифрового форума, который проходит 8–10 октября 2026 г. в Москве.

Участники сессии обсуждали, как странам участвовать в формировании международных стандартов в области ИИ, и какие модели сотрудничества способны обеспечить развитие искусственного интеллекта без усиления технологического неравенства.



Дмитрий Григоренко: Россия вошла в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта

Дмитрий Григоренко напомнил, что в США единого подхода к регулированию ИИ нет, и возникают ограничения доступа к передовым моделям. Китай делает ставку на открытые модели и поддержку своих разработчиков. Европейский союз выстраивает детализированную нормативную базу с требованиями к сертификации и предварительному контролю. Южная Корея идет по пути принятия комплексного закона, но пока все правила направлены на развитие ИИ, Индия старается делать акцент на управлении рисками.

«Особенность регулирования ИИ в том, что технология экстерриториальна, а право любой страны территориально», — подчеркнул Григоренко. Национальные нормы уже могут противоречить друг другу, а универсальных международных правил пока нет.

В России недавно был принят закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта, который определил основные направления регулирования, ответственность участников рынка, маркировку контента, созданного с помощью ИИ, а также возможности государственной поддержки национальных моделей, их разработчиков и компаний, использующих российские ИИ-сервисы.

При этом регулирование не должно превращаться в самоцель, уверен Дмитрий Григоренко. По его словам, правила необходимо формировать аккуратно, с учетом реальных угроз, не создавая искусственных ограничений, иначе технология будет развиваться за пределами регулируемого поля, бесконтрольно.

ООН может стать площадкой для общих правил

Необходимость международного диалога подчеркнул еще один участник пленарной дискуссии, заместитель генерального секретаря ООН, специальный посланник по цифровым и новым технологиям Амандип Сингх Гилл. По его словам, сейчас наблюдается фрагментация подходов к регулирования искусственного интеллекта, поэтому нужна площадка, которая позволит объединить позиции разных государств.

«В этом задача ООН. ООН может стать универсальной платформой, на которой у каждого игрока есть место у стола, за которым формируются правила ИИ-технологий», — заявил Гилл. Он отметил, что пользоваться преимуществами ИИ должны люди во всем мире независимо от юрисдикции.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов также выступил за универсальный характер международного диалога. По его словам, договоренности не должны формироваться группами стран. При этом на Первом Всемирном диалоге по вопросам управления ИИ, который прошел летом 2026 г. в Женеве, по его словам «царило единомыслие». К ИИ должен быть обеспечен равный доступ.

«Цифровой неоколониализм — это как раз таки договоренности за закрытыми дверями и формирование клубов. ООН должна быть площадкой для поиска общих правил. По сути, мы сейчас все движемся в одном направлении, но на разных беговых дорожках», — подчеркнул Алимов.

При этом обсуждение международного сотрудничества в области ИИ вовсе не ограничивается площадкой ООН, оно также происходит на площадках БРИКС, ШОС и G20. Недавно Россия вошла в число соучредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO).