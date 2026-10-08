В России создано ПО для голосового управления группой БПЛА. Такую же систему строит Пентагон

Россияне создали ПО, радикально упрощающее взаимодействие оператора с роем дронов. Система может передавать им голосовые или набранные текстом команды. Такую же технологию хотят получить в свое распоряжение военные США. Пентагон объявил среди компаний, занимающихся ИИ, конкурс с призом в размере $100 млн.



Голосовые команды беспилотникам

Российские специалисты создали систему, позволяющую управлять группой беспилотников, подавая команды голосом, пишет ТАСС.

Интеллектуальная система подходит для наземных и воздушных групп робототехнических комплексов (РТК). Управлять ими можно также при помощи текстового ввода команд.

Название компании-разработчика не сообщается, указано только, что она является резидентом научно-производственного центра «Ушкуйник».

Aiartgenerator Группе дронов теперь можно поставить общую задачу, просто озвучив ее голосом

Возможность голосового управления — один из способов радикально упростить взаимодействие оператора с большим количеством аппаратов, сведя сложные тактические команды к естественной речи.

Как работает система

Взаимодействие с РТК осуществляется через приложение. «Основным сценарием применения является голосовой или текстовый ввод в наше приложение, который потом распознается системой и после проверки команды передает на беспилотник», — пояснил представитель разработчиков.

Поставленную оператором задачу система сначала анализирует на предмет способности РТК выполнить ее и только после этого передает.

«После серии подобных проверок вся заданная миссия автоматически распределяется по нескольким комплексам, впоследствии ожидая ручного подтверждения оператора», — рассказал представитель инженерного центра.

Пользователю доступно отслеживание и контроль за перемещением и выполнением заданий беспилотниками, благодаря чему можно завершить задачу в случае изменения вводных или определить РТК новые цели.

Пентагону тоже это нужно

Пентагон, как писал CNews в начале 2026 г., объявил рассчитанный на шесть месяцев конкурс на разработку ИТ-системы управления группами дронов с помощью голоса. Инициатива реализуется силами Группы автономных оборонных систем (DAWG) Командования специальных операций США (SOCOM) и Отдела оборонных инноваций (DIU) при Минобороны США.

Конкурс направлен на создание передовой технологии управления роями беспилотных летательных аппаратов (БЛА), способной в реальном времени преобразовывать голосовые команды оператора в цифровые инструкции для координированного выполнения задач несколькими дронами одновременно. Процесс ИТ-разработки будет разделен на пять этапов, включая создание программного обеспечения (ПО) и полевые испытания.

Bloomberg сообщал об участии в проекте компаний Илона Маска (Elon Musk) SpaceX и xAI, а также таких ИИ-гигантов как OpenAI и Palantir. В апреле 2026 г. стало известно, что корпорация Google уведомила правительство США своем выходе из программы.

Google отказалась от участия в конкурсе, победа в котором сулила вознаграждение в размере $100 млн., после внутренней проверки на соответствие стандартам этики, принятым в компании. Тем не менее в качестве причины такого решения была указана «нехватка ресурсов», хотя с поставленной задачей разработчики Google якобы справлялись успешно.