CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

От срочного импортозамещения до устойчивой эксплуатации: «Норбит» внедрил новую CRM в ДКС

«Норбит» перевел одного из российских производителей кабеленесущих систем и электротехнической продукции АО «ДКС» на отечественную CRM (автоматизирует взаимоотношения с клиентами). Импортозамещение стартовало несколько лет назад в условиях необходимости срочной замены зарубежного облачного софта. Сейчас CRM-платформа работает в режиме промышленной эксплуатации, объединяя проектные продажи, клиентский сервис и управленческую отчетность в едином контуре. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

На старте проекта специалисты «Норбит» сохранили весь накопленный массив информации и в сжатые сроки воспроизвели ключевую функциональность фронт-офиса. Был обеспечен бесшовный переход для сотен сотрудников по всей географии присутствия, создана единая база, аккумулирующая всю историю по проектам, контрагентам и объектам.

Особое внимание уделили управлению сложными продажами под ключ – от подготовки и расчета спецификаций до многоступенчатого согласования коммерческих предложений. Также наладили корректную работу с местными валютами для филиалов в Казахстане. Настроили автоматический обмен данными между новой CRM и корпоративным хранилищем SAP Business Warehouse. Информация автоматически попадает в управленческие дашборды, которыми пользуется топ-менеджмент, обеспечивая прозрачную сквозную отчетность.

После миграции и успешного запуска в промышленную эксплуатацию команда «Норбит» перешла к развитию системы и расширению ее функциональности. В рамках проекта были перестроены и ускорены сервисные процессы фронт-офиса: обращения клиентов и внутренние заявки обрабатываются в едином окне, маршрутизация автоматизирована. Массовое обновление данных контрагентов переведено в пакетный режим, что позволило исключить ручной ввод по каждой карточке. Доработан продуктовый каталог, где создана сложная иерархия категорий, произведена настройка виртуальных таблиц для качественной работы с номенклатурой. В дальнейших планах – углубление аналитики и масштабирование на смежные подразделения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Денис Егоров, руководитель группы CRM ДКС: «Замена CRM – важная веха в рамках нашей долгосрочной стратегии импортозамещения и модернизации ИТ-ландшафта. Новая архитектура стала фундаментом для дальнейшего развития и расширения автоматизации на смежные подразделения. Опираясь на компетенции «Норбит», мы продолжаем расширять функциональность системы, углублять ее аналитические возможности, выстраивая современный и надежный контур управления продажами и сервисом».

Михаил Бубнов, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Несмотря на сложные условия и ограничения, у нас получилось бесшовно перевести ДКС на современный и надежный российский софт. Проект выделяется среди остальных не только рекордными темпами миграции и организационными объемами, но и форматом взаимодействия команд. Для нас это было полноценное стратегическое партнерство, где мы делимся экспертизой, даем рекомендации и постоянно инициируем улучшения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

За такое недоразумение мы не платили. В России массовый отказ от мобильного интернета

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

РТК-ЦОД разработал ИИ-ассистента для безопасной работы с документами и базами знаний

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Хотели сэкономить, а в итоге сожгли деньги. Компании не в силах обуздать расходы на нейросети – смета пухнет, решения нет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще