40% россиян готовы доверить ИИ выбор лотерейных чисел

По данным опроса «Национальной Лотереи», в котором приняли участие 1,5 тыс. респондентов, 40,1% россиян готовы в той или иной степени учитывать рекомендации искусственного интеллекта при выборе чисел для лотерейного билета. Об этом CNews сообщили представители «Национальной Лотереи».

Полностью доверить выбор ИИ готовы лишь 13,6% опрошенных. При этом 34% – предпочли бы изучить рекомендации, но принять окончательное решение самостоятельно.

В отдельных вопросах респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Отношение участников лотерей к ИИ

Искусственный интеллект уже знаком большинству участников исследования: с ним взаимодействовали более двух третей (67,8%) опрошенных. При этом отношение к использованию ИИ непосредственно в лотереях оказалось осторожным. Если предложить участникам доверить технологии анализ предыдущих тиражей и выбор чисел, распределение мнений выглядит следующим образом: 34% изучили бы рекомендации ИИ, но окончательное решение приняли бы самостоятельно; 27,4% скорее доверились бы ИИ; 13,6% полностью передали бы ему выбор; 10,7% скорее не доверили бы технологии; 8,6% предпочли бы выбирать числа самостоятельно; 5,7% затруднились ответить.

Какие функции участники готовы доверить ИИ

Чаще всего готовы поручать искусственному интеллекту анализ предыдущих тиражей – такой вариант отметили 45,4% опрошенных. Выбор чисел для билета ИИ доверили бы 42,5%, выбор самой лотереи – 27,2%, а напоминание о проверке билета после тиража – 20,6%. Значительно реже респонденты готовы передавать технологии финансовые решения: лишь 12,5% участников доверили бы ИИ определить сумму, которую стоит потратить на покупку билетов.

Причины интереса к ИИ

Главной причиной интереса к искусственному интеллекту оказалось желание опробовать новый способ игры – этот вариант отметили 43,3% участников. Еще 38,4% привлекает способность ИИ быстро анализировать большие объемы данных, а 31,6% считают, что технология может выявить закономерности, которые не заметит человек. При этом общее доверие к современным технологиям как самостоятельную причину назвали только 6,2% опрошенных.

Интуиция против технологий

Если бы искусственный интеллект предложил билет, отличающийся от выбранного самостоятельно, то: 40,2% купили бы оба варианта; 20,7% остановились бы на предложении ИИ;16,9% сначала изучили бы объяснение технологии и только после этого приняли бы решение; 14,5% оставили бы свой первоначальный вариант.

Вместе с тем 19% опрошенных заявили, что ранее выигрывали с билетом, стратегией или советом, предложенными искусственным интеллектом.

«Наши участники с интересом пробуют новые способы выбора чисел и при этом сохраняют собственные привычки и ритуалы: кто-то доверяет интуиции, кто-то выбирает значимые даты, а кто-то готов обратиться за помощью к искусственному интеллекту. Новые технологии становятся частью процесса участия в лотереях. При этом важно понимать: ИИ может предложить комбинацию или проанализировать предыдущие тиражи, но предсказать результат будущего розыгрыша невозможно – выигрышная комбинация определяется случайным образом», – отметили представители «Национальной Лотереи».