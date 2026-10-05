30 млрд слов и 47 тыс. запросов: как работает ИИ-инфраструктура «Думейт»

Компания «Думейт» представила «Дуфрейм» — собственную операционную среду для работы с большими языковыми моделями и создания ИИ-приложений под задачи бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

Разработка собственного агентного контура обычно требует создания целого набора технологических компонентов: взаимодействия с LLM, управления инструментами, хранения контекста, организации циклов выполнения и механизмов оценки результата.

«Дуфрейм» объединяет эти функции в одной среде. Такой подход позволяет отделить агентную инфраструктуру от прикладной задачи. Одна и та же технологическая основа может использоваться для разных продуктов и сценариев, а разработчики могут сосредоточиться непосредственно на бизнес-логике создаваемого решения.

«Сегодня недостаточно просто подключить языковую модель к своему продукту. Для решения реальных прикладных задач нужен технологический контур, который умеет организовать работу модели: дать ей инструменты, определить последовательность действий, проверить результат и продолжить работу, если результат пока недостаточен. Именно этот слой мы и создавали в Дуфрейме», — сказал Юрий Чехович, основатель и генеральный директор «Думейт».

Именно так построена экосистема {do}-продуктов. В «Думейте» агентный контур используется для анализа документов и интерпретации результатов проверки. «Дутрейс» применяет его для работы с научными текстами и поддержки автора на разных этапах подготовки публикации. «Дуэйд» использует агентный подход для работы с программным кодом и более широким кругом задач. Таким образом, прикладные продукты могут существенно различаться по назначению, сохраняя общую технологическую основу.

Практическая эксплуатация «Дуфрейм» началась одновременно с развитием ИИ-агентов для продуктов {do}. Только за последний месяц во все ИИ-помощники экосистемы — «Думейт», «Дутрейс» и «Дуэйд» — было отправлено около 47 тыс. запросов. Из них более 45 тыс. завершились успешным выполнением, а какие-то еще продолжают цикл работы.

За этот же период агентная инфраструктура обработала более 30 млрд слов входящего контекста и сформировала около 150 млн слов в ответах.

Это полностью российский продукт и второй момент – это полностью защищеный контур, в котором данные не передаются третьей стороне. Это одно из принципиальных преимуществ перед другими существующими в России решениями.

«Дуфрейм» может использоваться в разных технологических контурах в зависимости от требований проекта. Для быстрого запуска доступна конфигурация с подключением языковой модели {do}. Команды, которые хотят использовать собственный модельный контур, могут подключить выбранную LLM или собственного провайдера. Для корпоративных сценариев с повышенными требованиями к инфраструктуре и данным предусмотрено локальное развертывание «Дуфрейм» (on-premises).

Такой подход позволяет использовать одну агентную среду как основу как для облачных сервисов, так и для решений, разворачиваемых внутри инфраструктуры заказчика.

«Мы рассматриваем «Дуфрейм» как главный технологический компонент экосистемы {do}. Наши прикладные продукты одновременно являются пользователями этой среды и площадкой для ее развития: реальные задачи «Думейт»а, Дутрейса и Дуэйда позволяют нам постоянно совершенствовать агентный контур. Следующий шаг — дать эту инфраструктуру командам, которые хотят создавать собственные ИИ-приложения, не разрабатывая агентную среду с нуля», — сказал Юрий Чехович.