«РТК-ЦОД» обеспечил «EdgeЦентр» технологической базой для высоконагруженного инфраструктурного хаба

«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, предоставил «EdgeЦентр», федеральному провайдеру облачных и сетевых решений, комплексную технологическую базу для отказоустойчивого инфраструктурного хаба. На площадке «РТК-ЦОД» размещены сотни единиц сетевого и серверного оборудования, включая кластер СОРМ с особым режимом доступа и гарантированной доступностью инфраструктуры 24/7/365.

Для построения хаба компании «EdgeЦентр» требовался технологический партнер, способный обеспечить colocation и связность в едином контуре. «РТК-ЦОД» предоставил стойки с нестандартной конфигурацией: для высоконагруженных узлов «EdgeЦентр» задействовал четыре линии электропитания вместо стандартных двух. Дополнительно заказчик получил услуги резервного хранения для защиты данных от потери.

Присутствие большого количества операторов связи на площадке «РТК-ЦОД» позволило «EdgeЦентр» гибко настраивать маршрутизацию трафика, оперативно организовывать резервные каналы, минимизировать задержки для клиентов и оптимизировать затраты на передачу данных.

Одним из самых сложных направлений проекта стало размещение кластера СОРМ — зоны со специальным режимом эксплуатации. «РТК-ЦОД» внедрил на площадке многоуровневую систему безопасности: индивидуальные СКУД на уровне стоек, экологический мониторинг, сертифицированные сейфы и процедуру опломбирования оборудования.

«EdgeЦентр» предоставляет SLA-ориентированные сервисы, поэтому гарантированная доступность инфраструктуры — наше безусловное требование. Размещение в сертифицированном ЦОД оператора национального масштаба — это дополнительный знак качества для наших клиентов», — сказал Максим Седых, начальник управления инфраструктуры «EdgeЦентр».

«Сотрудничество «РТК-ЦОД» и «EdgeЦентр» длится уже много лет, и за это время мы реализовали несколько сложных архитектурных проектов. Мы обеспечиваем самое важное для нашего клиента — стабильность предоставляемых услуг, отсутствие незапланированных простоев и прозрачность процессов. Сегодня «EdgeЦентр» использует экосистему наших услуг, и это партнерство — прежде всего история про доверие, технологическую синергию и общее видение развития цифровой инфраструктуры», — сказал Алексей Шувалов, директор клиентского центра «РТК-ЦОД».