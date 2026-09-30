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Цифровизация Внедрения ИТ в банках
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Bell Integrator fabricaONE.AI приняла участие в проекте по расширению клиентских сервисов для юридических лиц в цифровом канале дистанционного обслуживания банка

Компания Bell Integrator fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приняла участие в проекте по автоматизации ключевых сервисов для корпоративных клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания одного из российских банков. Внедрение новых цифровых функций позволило перевести массовые операции из полуручного режима в полностью автоматизированный контур, доступный для территориальных подразделений банка по всей России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До начала проекта ряд операций банка для юридических лиц, таких как открытие дополнительных счетов в иностранной валюте, отчетности для попечителей, создание реестра бенефициаров для открытия социальных номинальных счетов выполнялись вручную. Это создавало задержки в обслуживании, повышало риск ошибок при вводе данных и ограничивало масштабируемость сервиса при росте клиентской базы. У заказчика возникла потребность в сквозной автоматизации этих процессов без нарушения строгих требований к ИТ-архитектуре и безопасности.

В рамках масштабного проекта эксперты Bell Integrator выполнили работы по разработке и внедрению четырех автоматизированных сервисов: резервирование расчетных счетов для потенциальных клиентов-юрлиц; открытие последующих счетов в рублях и иностранной валюте; формирование реестров на списание с номинальных счетов в интересах Управление Федерального казначейства (УФК); отчетность по операциям с номинальными счетами для попечителей.

В разработке находится Создание реестра бенефициаров для открытия социальных номинальных счетов. Его передача в эксплуатацию ожидается до конца 2026 г.

Каждый разработанный сервис решает полный цикл задач: создание структуры базы данных, электронное подписание заявок, сохранение документов в защищенном хранилище, интеграцию с CRM и главной книгой (GL), а также обработку UTM-меток, капчи и мультиканальные уведомления клиентов (с помощью SMS, электронной почты, и push-уведомлений). Все решения реализованы в виде микросервисов (бэкенд и фронтенд) и прошли полный цикл тестирования перед передачей в промышленную эксплуатацию.

Архитектурные и функциональные решения принимались с учетом трех ключевых критериев: требований бизнеса к скорости и удобству, стандартов ИТ-архитектуры банка и утвержденных дизайн-решений для цифрового канала. Над проектом работала выделенная команда экспертов Bell Integrator, состоящая из аналитиков, бэкенд- и фронтенд-разработчиков, что обеспечило слаженную реализацию сквозных процессов в сжатые сроки.

Результаты проекта для заказчика

Полная автоматизация массовых операций: исключение ручного ввода сократило время обработки заявок и минимизировало операционные ошибки.

Единый цифровой опыт для юрлиц: клиенты получают доступ ко всем сервисам в одном интерфейсе ДБО, без переключения между системами.

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Соответствие регуляторным требованиям: автоматизированное формирование реестров и отчетности для УФК и попечителей гарантирует точность и своевременность данных.

Масштабируемость на всю сеть банка: решение внедрено во всех территориальных подразделениях России, поддерживая единые стандарты обслуживания.

Готовность к развитию: модульная архитектура позволяет оперативно добавлять новые сервисы для корпоративных клиентов в цифровом канале.

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Все это дает возможность банку перейти к модели «самообслуживания» для юридических лиц. Клиенты смогут самостоятельно резервировать и открывать счета, формировать реестры и получать отчетность без участия операционистов. Заказчик, в свою очередь, снизил нагрузку на бэк-офис и укрепил конкурентные позиции на рынке корпоративного ДБО.

«Автоматизация сервисов для юридических лиц – это не просто техническая модернизация, а изменение логики взаимодействия банка с корпоративным клиентом. Созданные сквозные цифровые процессы учитывают как бизнес-требования к скорости и удобству, так и строгие стандарты банковской архитектуры и безопасности. Каждый из пяти сервисов работает как часть единой экосистемы. Решение готово к высоким нагрузкам и может стать платформой для дальнейшего расширения функционала. Благодаря слаженной работе с командой специалистов заказчика нам удалось масштабировать цифровые сервисы для корпоративных клиентов, не жертвуя ни качеством, ни соответствием требованиям регуляторов», — сказал Константин Юрасов, руководитель проекта, Bell Integrator fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

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