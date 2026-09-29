CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

OkoCRM запустила MCP-сервер для работы с ИИ-агентами

OkoCRM запустила MCP-сервер, который открывает CRM для внешних ИИ-моделей. Claude, ChatGPT, Cursor, Claude Code, VS Code и другие клиенты с поддержкой MCP получают доступ к сделкам, контактам, задачам, переписке и аналитике и выполняют операции в CRM по текстовой команде пользователя прямо в чате с ИИ. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

По внутренней оценке компании, это сокращает время менеджера на рутину в CRM в среднем на 65%. Цепочку действий, которая в интерфейсе занимает несколько минут — найти сделку, прочитать историю, написать клиенту, сменить этап и поставить задачу, — агент выполняет практически мгновенно

«Мы не встраиваем в продукт еще один чат-бот, а открываем CRM тем ИИ-инструментам, которыми люди уже пользуются каждый день. Сотрудник пишет агенту: «Найди сделки на переговорах без задач и поставь на каждую звонок на завтра», — и это сделано», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Подключение занимает около минуты: сотрудник копирует адрес сервера из настроек OkoCRM, добавляет его в ИИ-клиент, входит в аккаунт и подтверждает доступ. Ключи, интеграторы и программисты не нужны. Воронки, этапы, поля и справочники агент получает из самой CRM, поэтому понимает формулировки вроде «вип-клиент», «этап Замер» или «ответственный Вадим» в терминах конкретной компании.

Что делает ИИ-агент через MCP-сервер OkoCRM

Агент ищет сделки по этапу, ответственному, сумме, датам, тегам и пользовательским полям, создает и редактирует их, переводит по этапам и закрывает как успешные или с причиной отказа. Контакты и компании создаются с проверкой дублей: если телефон уже есть в базе, копия не появится.

Агент читает ленту событий и переписку с клиентом во всех каналах и может пересказать, что происходило за последнюю неделю. Он отправляет сообщения в W******p, Telegram, VK, письма и SMS через те же механизмы, что и интерфейс, поэтому история сохраняется в карточке. Также агент выставляет ссылки на оплату OkoPay, строит отчеты по воронке и продажам менеджеров, ставит задачи коллегам в проектах с чек-листами и пишет в командный чат.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

«Агент действует строго в правах сотрудника и видит только то, что видит человек в интерфейсе: свои сделки, отдела или всего аккаунта в зависимости от роли. Он меняет только те поля, о которых попросили, и проверяет обязательные поля при смене этапа. В первой версии агент ничего не удаляет и не трогает настройки аккаунта — воронки, поля и подключения мессенджеров остаются в интерфейсе», — отметил руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

«Руководитель спрашивает, сколько сделок закрыл каждый менеджер в сентябре и где проседает воронка. Менеджер перед звонком просит пересказать историю клиента, а после звонка — одной фразой пишет ему в Макс, что замер подтвержден на четверг, и переводит сделку на этап «Замер». Раньше это было пять разных экранов, а сейчас — одна фраза в чате с ИИ», — сказал руководитель службы поддержки OkoCRM Илья Кривенко.

Как контролировать внешних ИИ-агентов

В настройках OkoCRM администратор видит все подключения — кто, через какой клиент, когда и в каком режиме — и может отозвать любое одним кликом или запретить агентов для всего аккаунта. Сообщения агента команде по умолчанию помечаются как написанные ИИ, вход идет через OAuth, а сервер защищен от перебора запросов.

MCP-сервер входит в подписку и уже доступен пользователям OkoCRM без доплаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Испытание ПО для распознавания лиц полицией провалилось. Система выдала только одно предупреждение, и то ложное

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

Возвращение в СССР. Государство тратит сотни миллионов на настольные проводные телефоны – мобильной связи доверия нет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще