Состоялся релиз платформы виртуальных рабочих мест Loudplay VDI

Российский разработчик «ЛП стрим» объявил о выпуске Loudplay VDI — платформы управления виртуальными рабочими местами, построенной на собственном высокопроизводительном протоколе Loudplay.

Loudplay VDI раскрывает возможности протокола Loudplay в полноценном VDI-решении, закрывающем задачи импортозамещения в корпоративном сегменте. Ключевое архитектурное отличие — разделение плоскости управления и плоскости данных: сервер управления оркестрирует пулы, сессии и политики, тогда как видео, звук, ввод и периферия доставляются напрямую с виртуальной машины на устройство пользователя через протокол Loudplay. Такая архитектура снижает нагрузку на управляющий сервер, повышает безопасность и позволяет эффективно использовать пропускную способность канала между пользователем и ВМ.

Платформа поддерживает пулы рабочих столов на основе эталонов с версионированием, автоматическое масштабирование, профили ресурсов независимо от образа ОС, а также режим обслуживания без обрыва текущих сессий.

Особенности Loudplay VDI в текущем релизе:

Единая консоль для основных платформ виртуализации. Платформа управляет KVM / libvirt, OpenStack, Proxmox VE (узел и кластер), zVirt / oVirt / «Ред Виртуализация» / Rosa Virtualization, а также VMware vSphere (через vCenter) из одного интерфейса. Новые серверные платформы виртуализации будут поддержаны в следующих релизах Loudplay VDI.

Гибкость выбора ОС. Поддерживаются как привычная Windows, так и российские операционные системы, включая Astra Linux, «Ред ОС», «Альт».

Разные типы нагрузок. Решение подходит как для офисных рабочих мест, так и для инженерных задач с 3D-графикой на GPU — за счёт аппаратных энкодеров Nvidia и поддержки vGPU.

Удобство управления. Простое развертывание и обновление, готовые роли администраторов и гибкие группы пользователей с синхронизацией из AD/LDAP.

Безопасность. Политики буфера обмена, USB-устройств и доступа, двухфакторная аутентификация, работа в закрытом контуре без подключения к интернету.

Встроенный мониторинг. Автоматические проверки, автоматическое открытие и закрытие инцидентов, уведомления по email.

Интуитивный интерфейс. Удобная панель администратора, не требующая длительного обучения.

Единое окно поддержки. Лицензии, дистрибутивы, документация и обращения в поддержку доступны для заказчиков и партнеров в личном кабинете Loudplay.

Протокол Loudplay, являющийся сердцем Loudplay VDI, сопоставим по ключевым характеристикам с решениями мирового уровня, что подтверждено сравнительным тестированием с Citrix HDX в 2024 г., утверждают в «ЛП стрим». Его запатентованные технологии обеспечивают устойчивость к нестабильным каналам (работа при задержках до 200 мс и потерях пакетов до 30–40%), эффективную утилизацию полосы (битрейт от 100 кбит/с до 30 Мбит/с с собственным алгоритмом автобитрейта), поддержку тяжёлой графики и низкую задержку обработки — до 6 мс на серверной стороне и до 15 мс на клиентской.

Платформа Loudplay VDI доступна через официальных партнёров и дистрибьюторов. Протокол Loudplay также поставляется как встраиваемый компонент для партнёрских VDI-платформ с открытым API для интеграции.