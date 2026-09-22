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МТС оцифровала «ворота» горных парков «Иремель», «Зигальга» и «Зюраткуль»

МТС обеспечила связью стандарта LTE село Тюлюк Катав-Ивановского района, где сходятся национальные парки «Зюраткуль» и «Зигальга», а также природный парк «Иремель». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Туристы из Челябинской области и других регионов страны выходят из Тюлюка по направлениям различной степени сложности и продолжительности: на хребты Малый и Большой Иремель, Зигальга, Бакты и Нургуш, гору Поперечную и к реке Юрюзань.

Село Тюлюк является популярной точкой старта и базирования для туристов из-за близости к природным достопримечательностям туристско-рекреационного кластера «Горный Урал». Это место привлекает любителей горного туризма, спелеологии, активного отдыха и служит отправной точкой для походов на вершины Южного Урала. Запуск базовой станции МТС обеспечил постоянный доступ к мобильной связи и интернету как для местных жителей, так и для путешественников.

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«Мы развиваем связь по всему Южному Уралу: добавляем ресурс сети в городах и расширяем покрытие в местах отдыха. В последние годы Тюлюк стремительно набирает популярность – только в прошлом сезоне свыше ста тысяч туристов отправились из села по маршрутам Челябинской области и Башкортостана. Такой высокий турпоток требует развития инфраструктуры и дополнительных условий для принятия гостей. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Поэтому мы прицельно продолжаем развивать инфраструктуру связи в горнозаводской зоне региона, и точечно усиливаем сеть в популярном туристическом кластере», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

С начала 2026 г. МТС увеличила скорость LTE-интернета в нескольких районах Челябинска, в поселке Западном Сосновского района, в Сатке, Миассе и Златоусте, а также в южных муниципалитетах региона.

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