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Axenix прокачает студентов ТвГТУ в сфере ИИ

Компания Axenix модернизировала лабораторию искусственного интеллекта Тверского государственного технического университета (ТвГТУ), дополнив ее новым оборудованием. Кроме того, с 2026 г. эксперты компании будут активно участвовать в образовательном процессе, делиться со студентами практическим опытом и помогать в разборе реальных кейсов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Лаборатория искусственного интеллекта, созданная вузом совместно с Axenix, начала работу в сентябре 2024 г. По словам заведующего кафедрой программного обеспечения ТвГТУ Александра Калабина, за два года в ней реализовали ряд проектов, среди которых – системы разметки изображений, сериализации низкоинформативных графических данных, выявления нарушений правил парковки, а также распознавания ценников в магазинах и объектов на инженерных схемах.

В 2026 г. лаборатория получила новое оборудование. Axenix модернизировала серверную часть лаборатории, нарастив вычислительные мощности: установлен графический адаптер (GPU), увеличены объемы оперативной памяти и дискового пространства. Студенты также получили 14 дополнительных ноутбуков для индивидуальной работы. Новое оборудование даст возможность применять ИИ в сценариях, требующих большей производительности и стабильности. В частности, студенты смогут дообучать модели на специализированных данных и использовать RAG (Retrieval-Augmented Generation) – подход, при котором ИИ не просто генерирует ответ, а ищет релевантные данные в соответствующих внешних базах и опирается на них в выводе.

Кроме того, в осеннем семестре 2025/2026 эксперты тверского офиса Axenix начали преподавать на третьем курсе бакалавриата кафедры программного обеспечения факультета информационных технологий ТвГТУ. Они ведут занятия по предметам «Проектирование интеллектуальных информационных систем» и «Системный анализ при разработке и анализе требований». На эти две дисциплины приходится более 120 академических часов. Программа каждой из них подразумевает теоретическую и практическую части (в частности, лабораторные работы), а также завершающую аттестацию.

В рамках партнерства 22 сентября 2026 г. специалисты Axenix провели для первокурсников факультета, выбравших соответствующий профиль обучения, лекцию, где поделились тенденциями в сфере ИИ и подробно рассказали о таких направлениях, как вайб-кодинг и ИИ-ассистенты. Мероприятие собрало порядка 40 студентов.

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«Axenix – стратегический партнер ТвГТУ, и наша роль в этом взаимовыгодном сотрудничестве – экспертно-практическая. Рынку нужны специалисты, которые умеют проектировать сложные системы, в том числе с применением технологии ИИ и ГенИИ: системные аналитики, разработчики, архитекторы. Эти профессии сейчас особенно востребованы, и мы заинтересованы в том, чтобы студенты после выпуска приходили к нам уже готовыми к работе над реальными проектами», – сказал Владимир Селянкин, директор офиса Axenix в Твери.

«Сотрудничество с Axenix – это возможность вывести научную и учебную работу на новый уровень. Студенты разбираются, как устроены современные алгоритмы ИИ, работают с реальными задачами, анализируют конкретные кейсы и участвуют в проектах, максимально приближенных к тем, с которыми сталкиваются специалисты в индустрии. Именно такой подход сейчас востребован в инженерном образовании, когда знания сразу подкрепляются практическим опытом», – сказал Александр Калабин, заведующий кафедрой программного обеспечения ТвГТУ.

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