В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Объединение «Яндекс» и VK могут создать лидера российского рынка с долей около 30%. Переговоры о создании совместного предприятия ведутся с июля 2026 г., но какие именно активы войдут в совместное предприятие, 22 сентября 2026 г. еще окончательно не определено. Сделка, если состоится, может стать одним из заметных шагов по консолидации российского рынка облачных и корпоративных ИТ-решений, отмечают эксперты.

Переговоры по совместному бизнесу

«Яндекс» и VK обсуждают создание совместного бизнеса с облаками и технологиями искусственного интеллекта (ИИ), об этом РБК рассказали два источника на рынке информационных технологий (ИТ). Это позволит компаниям быстрее выводить новые продукты на рынок.

В сентябре 2026 г. «Яндекс» и VK обсуждают создание совместного предприятия на базе Yandex B2B Tech и VK Tech. Источники, близкие к сторонам возможной сделки, подтвердили, что варианты создания совместного предприятия (СП) действительно прорабатываются.

Yandex B2B Tech - корпоративное направление «Яндекса», которое объединяет технологии для создания и эксплуатации ИТ-систем. В его состав входят: облачная платформа Yandex Cloud (инфраструктурные и ИИ-сервисы); сервисы управления данными и информационной безопасности; платформа совместной работы «Яндекс 360»; инструменты разработки и внедрения ИИ, включая Yandex AI Studio и SourceCraft.

Основной фокус направления - облачная инфраструктура, данные, генеративный ИИ и разработка программного обеспечения (ПО) для бизнеса. По итогам первого полугодия 2026 г. выручка Yandex B2B Tech выросла на 32% и достигла 28,9 млрд руб.

Photogenica - Денис_Востриков Облачный альянс «Яндекса» и VK претендует на треть рынка

Business-to-business (b2b) в переводе означает «бизнес - бизнесу». Это продажи, в которых заказчиками выступают одни юридические лица, а поставщиками или подрядчиками - другие юридические лица.

VK Tech - B2B-направление VK, которое разрабатывает корпоративное ПО и облачные сервисы. Ключевые активы: VK Cloud; коммуникационная платформа VK WorkSpace; продукты для работы с данными Tarantool и VK Data Platform; прикладные решения VK HR Tek, VK Tax Compliance, VK Process Mining и VK Task Mining.

Выручка VK Tech в первом полугодии 2026 г. выросла на 35,3% год к году - до 9 млрд руб. Рост от клиентов среднего и малого бизнеса составил 97,5%, от крупных клиентов - 8,3%. В портфеле клиентов 23% приходится на ИТ-сектор, 22% - на нефтегаз и 11% - на государственный сектор.

«Яндекс» в ответ на запрос РБК заявил, что компания «не комментирует слухи». VK Tech отказался от комментариев.

Возможная структура сделки

Какие именно активы войдут в совместное предприятие, 22 сентября 2026 г. еще окончательно не определено. Один из обсуждаемых вариантов предполагает, что в СП будет передан весь VK Tech, а со стороны «Яндекса» - Yandex Cloud, «Яндекс 360» и один из активов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) из структуры Yandex B2B Tech.

Обсуждение сделки идет с июля 2026 г. т.е. уже более двух месяцев. На текущем этапе предполагается, что доли в совместном предприятии будут распределены 50 на 50. По данным одного из источников РБК, СП может работать на базе юридического лица ООО «БТБ Тех».

В начале июля 2026 г., VK Tech и Yandex B2B Tech обсуждают стратегическое партнерство в корпоративном сегменте - в частности, в области облачных технологий, сервисов продуктивности и ИИ-решений для бизнеса.

Оценки экспертов

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов связывает возможное партнерство «Яндекс» и VK с необходимостью консолидации рынка и снижения избыточной, прежде всего ценовой, конкуренции. По его оценке, в результате сделки может появиться технологический лидер с долей рынка около 30%.

«Яндекс» силен в ИИ и облачных продуктах. Сильные стороны VK Tech - корпоративный бизнес и работа с государственным сектором», - отметил Суверов.

Старший аналитик банка «Синара» Константин Белов соглашается, что бизнес обеих компаний в последнее время быстро рос, однако на рынке наступает этап консолидации. Решения компаний могут дополнять друг друга, возможен кросс-селлинг и привлечение клиентских баз. Это также могло бы повысить финансовую эффективность - один из текущих приоритетов ИТ-отрасли.

Аналитик по сектору ТМТ «Эйлер» Софья Астрелина подчеркивает, что создание СП позволит быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые продукты за счет объединения ресурсов, экспертизы и технологий, а также расширять клиентскую базу и усиливать кросс-продажи. Экспертиза «Яндекса» в ИИ и информационной безопасности (ИБ) может быть дополнена коммуникационными сервисами и HR-tech-решениями VK. Оба направления демонстрируют высокую динамику: выручка Yandex B2B Tech выросла на 32%, VK Tech - на 35%. Рентабельность по прибыли компании до вычета налогов, процентов по кредитам и - расходов на обновление активов, находятся в диапазоне 20-30%. Усиление продуктового портфеля в рамках СП, по мнению Астрелиной, может ускорить рост в ближайшие годы.

Сооснователь аналитической компании Dsight Арсений Даббах формулирует логику возможного СП так: получить большую долю ИТ-бюджета корпоративного клиента, предлагая ему одновременно облако, офисные сервисы, работу с данными и ИИ. Совместное предприятие позволит объединить продажи и расходы на развитие.