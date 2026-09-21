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УЦСБ внедрил PT Application Firewall Pro для защиты критичных веб-ресурсов

Компания УЦСБ, один из российских системных интеграторов, для усиления защиты своих корпоративных веб-ресурсов внедрил межсетевой экран уровня приложений PT Application Firewall Pro от Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Приоритетными для защиты стали сайты, где обрабатываются персональные данные: основной портал компании, через который заказчики направляют заявки и свои контакты, и карьерный сайт, где соискатели размещают резюме. Простой в работе этих ресурсов или же утечка информации, обрабатываемом ими, создает существенные риски, поэтому перед УЦСБ стояла задача выстроить надежный рубеж безопасности.

При выборе решения эксперты УЦСБ опирались на многолетний опыт эксплуатации средств защиты веб-приложений. В 2023 г. в инфраструктуре компании был развернут PT Application Firewall для безопасной работы внутренних сервисов – веб-почты, корпоративного портала, файлового хранилища, портала для обучения студентов и веб-стендов для внешних пользователей. Это решение успешно работает и сегодня, подтвердив свою надежность. Для нового контура защиты внешних сайтов был выбран еще один продукт вендорской линейки - PT Application Firewall Pro. Опыт пусконаладки и сопровождения PT AF Pro, накопленный в УЦСБ, позволял рассчитывать на быстрый и качественный запуск.

Дополнительным фактором стала возможность широко использовать собственные компетенции УЦСБ: внедрение и настройку проводят инженеры департамента системной интеграции, в дальнейшем техническое и административное сопровождение обеспечит отдел эксплуатации и специалисты внутренней информационной безопасности, выступающие функциональными пользователями решения. Развертывание удалось выполнить максимально близко к защищаемым ресурсам – на том же хостинге, в том же ЦОД, где размещена ИТ-инфраструктура компании. Это исключило риски, связанные с пропускной способностью каналов, которые неизбежны при использовании внешних сервисов с размещением в иных локациях, что предлагалось другими поставщиками.

Благодаря гибкой архитектуре продукта на внедрение основного функционала и настройку политик защиты для ключевых внешних сайтов потребовалось всего три дня. Сейчас проект на финальной стадии: приемочные испытания успешно завершены, и система передана в постоянную эксплуатацию.

Развернутое решение обеспечивает непрерывную проактивную защиту корпоративных порталов, работающих с персональными данными, от массовых и целевых атак. Единая консоль управления позволяет централизованно контролировать политики безопасности, а контейнерная архитектура гарантирует, что нагрузка или атака на один сегмент не повлияет на работу других.

«Как системный интегратор с глубокой экспертизой в информационной безопасности, УЦСБ подходит к выбору средств защиты особенно тщательно. Заказчикам предлагаются только те решения, которые прошли лабораторные испытания и протестированы на собственной инфраструктуре. PT Application Firewall Pro подтвердил свою надежность и функциональность. Благодаря этому удалось не только закрыть риски для внешних сайтов с персональными данными, но и получить дополнительный аргумент для Заказчиков – решение прошло всестороннюю проверку в нашей инфраструктуре, мы протестировали его поведение при различных сценариях и со всей уверенностью можем рекомендовать его как надежный инструмент защиты», – сказал технический директор УЦСБ Антон Еркин.

Практика использования продукта на собственной инфраструктуре стала для УЦСБ не только способом усилить защиту, но и поводом поделиться результатами с рынком. В Positive Technologies отмечают, что подход системного интегратора, который тестирует решение на себе, особенно важен для отраслевого сообщества.

«Корпоративные веб-сайты, особенно те, что работают с персональными данными, – одна из самых привлекательных целей для злоумышленников. Мы рады, что УЦСБ выбрал для защиты своих критичных ресурсов именно PT Application Firewall Pro. То, что системный интегратор федерального уровня выстраивает на его основе собственную защиту, чтобы затем тиражировать этот успешный опыт для своих заказчиков – лучшее подтверждение доверия к нашему решению», – отметил Александр Сурмачевский, руководитель продукта PT Application Firewall Pro.

Команда УЦСБ после завершения приемочных испытаний и оценки нагрузки планирует расширить действие нового контура защиты на менее критичные сайты (например, корпоративные страницы-визитки), а также продолжать добавлять приложения и донастраивать политики в обычном режиме эксплуатации.

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