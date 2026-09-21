Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпуск датчиков для нефтегазовой отрасли

Высокоточные интеллектуальные датчики абсолютного и дифференциального давления начал производить резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Изделия востребованы в нефтегазовой, добывающей, химической, фармацевтической промышленности и энергетике. Об этом CNews сообщил представитель ОЭЗ.

«По поручению Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям. Резиденты столичной ОЭЗ освобождены от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль снижена до двух процентов. Это позволяет компаниям выпускать инновационную продукцию. Так, недавно на площадке запустили производство высокоточных интеллектуальных датчиков дифференциального, абсолютного и избыточного давления. Приборы используются в управлении технологическими процессами в добывающей, нефтегазовой и химической промышленности, фармацевтике и энергетике. Объем инвестиций в проект превысил 200 млн руб.», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Производством датчиков занимается компания «Регсенсор». Ежегодно резидент планирует выпускать до 50 тыс. единиц изделий. Уникальность приборов заключается в измерительной ячейке с использованием монокристалла кремния. Это обеспечивает высокую точность и стабильность измеряемых параметров. Минимальная погрешность таких датчиков составляет 0,025% от шкалы измерений, тогда как у стандартных приборов этот показатель колеблется от 0,04 до 1%. На сложных производствах, например в нефтехимической промышленности, даже небольшой перепад давления существенно влияет на конечный продукт.

Технологическая линия включает механическую сборку корпуса изделия, участки калибровки, маркировки и температурного тестирования. На одном из этапов используется специализированный робот. Система контролирует качество сборки, гарантируя высокое качество приборов на выходе.

В планах резидента — расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Компания намерена запустить участок сборки вентильных блоков для всех типов датчиков, а также освоить выпуск моделей с выносными мембранами.

В ОЭЗ «Технополис Москва» регулярно открываются предприятия, которые обеспечивают технологической лидерство страны. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил высокотехнологичное производство компании «Элемент-Технологии». Здесь организован серийный выпуск силовых модулей для зарядных станций электротранспорта и блоков питания для серверного оборудования. На площадке будет реализован полный цикл: от электронной компонентной базы и ее монтажа до сборки и тестирования конечных устройств. Это первый в России проект такого уровня, где вся цепочка замкнута внутри страны.

Москва активно развивает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных предприятий. Благодаря городским решениям компании наращивают выпуск продукции и запускают инновационные производства. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».