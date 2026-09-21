Платформа «Боцман» внедрена в группе «РусГидро»

Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершила пилотный этап внедрения платформы оркестрации контейнеров «Боцман» в группе «РусГидро». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

До внедрения «Боцмана» контейнеризация применялась на отдельных виртуальных машинах без единой системы оркестрации. Это приводило к росту эксплуатационных расходов, отсутствию стандартов мониторинга и распределения нагрузки, а также к задержкам при передаче приложений между командами разработки и эксплуатации. Контейнеры не перезапускались автоматически при отказах, а масштабирование оставалось негибким.

Первыми на платформу перевели тестовую среду системы корпоративного дистанционного обучения, а затем несколько небольших проектов. Параллельно велась разработка нового корпоративного портала сразу на «Боцмане» с использованием GitOps‑подходов, что ускорило внедрение и увеличило скорость разработки.

Сегодня в эксплуатации находятся два кластера — управляющий и промышленный. В рамках проекта выполнены интеграции с системой защиты контейнерных сред (сканирование образов на уязвимости), системой резервного копирования, системой мониторинга, а также с корпоративной системой идентификации пользователей. Планируется подключение единого объектного хранилища, совместимого с S3.

«Боцман стал катализатором перехода от разрозненной политики контейнеризации ПО к полноценной DevOps‑экосистеме непрерывной поставки и обновления ПО. Мы получили централизованное управление, отказоустойчивость, единый мониторинг, а также встроенную систему информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла программных продуктов», — сказал Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро».

«Опыт «РусГидро» — показательный пример того, как «Боцман» помогает крупным промышленным компаниям переходить от точечной контейнеризации к промышленной оркестрации. Мы благодарны команде «РусГидро» за совместную работу и высоко ценим профессионализм инженеров, обеспечивших успешное внедрение», — сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».