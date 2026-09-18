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«Совтест-АТЕ» ускорила выполнение заказов на 15% и сократила операционные расходы на 17% благодаря автоматизации управления проектами

ИТ-интегратор «Первый Бит» сообщил о завершении проекта по автоматизации управления проектами в «Совтест-АТЕ» – российской инжиниринговой компании, специализирующейся на разработке, производстве и поставке оборудования и комплексных решений для электронной промышленности.

В рамках проекта было внедрено решение «1С:PM Управление проектами» и настроена его интеграция с системами «1С:ERP» и «1С:Документооборот», а также перенесены накопленные данные по действующим проектам.

По итогам проекта «Совтест-АТЕ» сократила операционные расходы на 15%, а производственные издержки на 10%. Исполнение заказов ускорилось на 17%, подготовка управленческой отчетности – на 70%, а производительность труда выросла на 6%.

«Мы ушли от ручного контроля и разрозненных данных. Сегодня мы видим фактическую загрузку сотрудников и статус закупок в едином информационном пространстве. Раньше на консолидацию данных уходили дни, теперь аналитика формируется значительно быстрее. Это позволяет оперативнее реагировать на отклонения, соблюдать договорные сроки и точнее планировать ресурсы под новые заказы», – отметил исполнительный директор компании «Совтест-АТЕ» Никита Марков.

Специфика «Совтест-АТЕ» заключается в большом количестве взаимосвязанных процессов внутри одного заказа, задействующих специалистов разных подразделений. Рост бизнеса привел к необходимости перейти от разрозненного управления отдельными задачами к единой цифровой модели управления проектами на уровне всей компании.

До начала проекта данные о заказах, закупках и загрузке сотрудников велись в нескольких несвязанных системах. Сделки учитывались в «1С:ERP», задачи распределялись через «1С:Документооборот», а поставки комплектующих контролировались в электронных таблицах. В результате одни и те же данные могли многократно переноситься вручную, повышался риск ошибок, а руководителям требовалось дополнительное время для консолидации информации и подготовки отчетности.

После внедрения «1С:PM Управление проектами» заказчик получил единую среду, в которой проектное управление неразрывно связано с операционным контуром. Руководители получили единый инструмент для создания и ведения проектов, формирования их детализированной структуры, контроля этапов и сроков, распределения трудовых ресурсов и управления материальными потребностями.

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Интеграция с «1С:Документооборот» автоматизировала согласование документов, в том числе по конструкторским стандартам ЕСТД и ЕСКД, а связка с ERP открыла для руководства полную картину закупок и этапов производства в разрезе конкретных заказов.

Отдельное внимание в проекте было уделено миграции проектных данных. Специалисты воронежского офиса «Первого Бита» разработали механизм переноса карточек проектов в «1С:PM Управление проектами» с сохранением структуры задач, вложенных документов и назначенных ответственных. Это позволило без задержек перейти в новый контур и продолжить работу без необходимости заново формировать действующие проекты в системе.

«Перенос исторических данных всегда является точкой напряжения в подобных проектах. Для “Совтест-АТЕ” при миграции данных мы сохранили связи между задачами, документами и сроками, что позволило бизнесу безболезненно перейти на новые рельсы. Теперь у руководства компании есть единый центр управления портфелем проектов. Приятно, что нашу работу уже признало профессиональное сообщество, присудив ему победу в конкурсе “1С:Проект года”, в номинации “Управление проектами и портфелями проектов”», – отметил руководитель проектов компании «Первый Бит» в Воронеже Иван Прилипко.

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Внедрение «1С:PM Управление проектами» стало для «Совтест-АТЕ» важным шагом на пути к единой цифровой модели управления предприятием. Созданный контур объединил проектное управление, ERP, документооборот, закупки и производственные процессы и сформировал единый источник информации для руководителей и участников проектов, а также заложил основу для дальнейшего развития управленческой аналитики, повышения точности планирования ресурсов и масштабирования автоматизации на новые процессы.

Опыт «Совтест-АТЕ» показывает, что для сложного производственного бизнеса эффект от цифровизации достигается тогда, когда проект, ресурсы, производство, закупки и документация начинают работать как единая управляемая система. Именно переход от разрозненных инструментов к сквозному цифровому управлению стал главным результатом проекта «Совтест-АТЕ» и воронежского офиса ИТ-интегратора «Первый Бит».

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