Теперь в мобильном приложении сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» могут работать и грузополучатели

Кладовщики и другие сотрудники грузополучателя, а также ИП-грузополучатели, могут работать с электронными транспортными накладными (ЭТрН) в мобильном приложении сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: проверять данные о перевозке, фиксировать результат приемки, просматривать и подписывать документ прямо со смартфона. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

До появления новой возможности кладовщик принимал груз на складе, но для оформления результата приемки передавал информацию офисному сотруднику — на бумаге, по телефону или в мессенджере. Из-за этого данные могли попасть в систему с задержкой. Теперь основную часть этой работы можно выполнить прямо на складе в момент приемки груза.

В мобильном приложении сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» грузополучатель видит рабочие ЭТрН выбранной организации на этапе приемки груза. В карточке документа доступны сведения о принимаемом грузе, водителе и транспортном средстве перевозчика, а также о плановом времени приемки. В списке выделены накладные, по которым сотруднику склада нужно выполнить действие.

Получатель может принять груз полностью, оформить частичную приемку или отказаться от нее, выбрав нужный вариант в приложении, а при необходимости – указать особые сведения об отдельных позициях и добавить комментарий.

После оформления приемки пользователь переходит к подписанию титула 3 – раздела ЭТрН, который заполняет грузополучатель при приемке груза. Если у кладовщика есть КЭП, он может сразу завершить процесс. Если документ подписан ПЭП, его нужно направить сотруднику своей организации для дальнейшего подписания КЭП. После подписания в приложении появляется новый статус ЭТрН.

Оксана Леонова, менеджер проектов в команде сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Раньше мобильное приложение сервиса было в первую очередь ориентировано на водителя. Теперь мы добавили функциональность и для грузополучателя: сотрудник склада сможет зафиксировать результат приемки без компьютера, там, где фактически находится груз. Это снижает риск того, что замечания потеряются в бумажных записях, звонках или сообщениях, и помогает быстрее передать данные по ЭТрН дальше по логистической цепочке. Мы планируем развивать возможности мобильного приложения для других этапов работы с электронными перевозочными документами».