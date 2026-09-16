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ТГУ создаст студенческое конструкторское бюро для проектов на базе российского ИИ-ускорителя

Томский государственный университет победил во всероссийском отборе Минобрнауки России «Студенческие конструкторские бюро — 2026» (СКБ). Вуз получит субсидию в размере 5 млн руб. на создание первого в стране СКБ, где будут разрабатывать цифровых двойников на основе отечественного ускорителя нейросетей LinQ. Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум больших данных).

Конкурс СКБ проводится с 2025 г. министерством образования и науки России для поддержки вузов, создающих и развивающих студенческие конструкторские бюро. Он организован в рамках федерального проекта «Университеты для поколения лидеров». В конкурсе две номинации — «Студенческое конструкторское лидерство» и «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро». Победители получают гранты в размере по 20 млн и 5 млн руб. соответственно.

ТГУ представил на конкурс проект «Цифровой инжиниринг и суперкомпьютерное моделирование», разработанный вместе с компанией «ХайТэк», которая выпускает ИИ-ускорители LinQ HPS для высокоплотных вычислений (позволяют производить до 960 TOPS триллионов операций в секунду). ТГУ и «ХайТэк» начали сотрудничество в 2025 г. с открытия совместной ИИ-лаборатории, где развивают технологии безопасного искусственного интеллекта. Благодаря этому томский вуз стал первым университетом, который получил эксклюзивный доступ к отечественному ИИ-ускорителю.

Проект ТГУ предполагает создание на базе Института анализа больших данных и искусственного интеллекта студенческого конструкторского бюро, где студенты, ученые и партнеры вуза будут решать инженерные задачи с помощью ИИ, цифровых двойников и суперкомпьютерного моделирования. СКБ откроется осенью нынешнего года. Здесь смогут получить первый инженерный опыт сотни студентов и школьников — проекты для них предложат индустриальные партнеры ТГУ и университетские лаборатории.

«Важное преимущество СКБ ТГУ — доступ к современной вычислительной и исследовательской инфраструктуре. В распоряжении бюро уже есть суперкомпьютер СКИФ Cyberia, расположенный в Институте анализа больших данных и ИИ, ускорители LinQ, рабочие станции и ИИ-лаборатории. В дальнейшем в бюро появятся собственные лабораторные пространства, к работе подключатся новые партнеры из числа ИТ-компаний, поэтому бюро сможет работать как центр тестирования отечественного инженерного ПО», — сказал директор Института анализа больших данных и ИИ ТГУ Вячеслава Гойко.

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Как отмечает генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков, совместное с ТГУ студенческое конструкторское бюро продемонстрирует, что подготовка передовых специалистов и технологический суверенитет в критически важных направлениях — это одна и та же задача: «Впервые в рамках студенческого конструкторского бюро мы реализуем цифровых двойников и моделирование на основе отечественного «железа» — нейроускорителей LinQ. Это эволюционное развитие наших отношений с ТГУ в рамках соглашения о сотрудничестве — создание образовательного контура, который позволяет погружать исследователей в работу с российским оборудованием. По сути, речь идет о собственной инженерной школе, где студенты, ученые и индустриальные партнеры с первого дня работают на отечественной вычислительной базе», – сказал Андрей Панков.

В настоящее время в России действует около 560 студенческих конструкторских бюро. Они объединяют учащихся в вузах, колледжах и школах, которые занимаются инженерным творчеством, научными исследованиями и создают реальные технологические проекты под руководством наставников.

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