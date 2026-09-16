CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

От SCADA к платформе АСУ ТП: что нового появилось в Альфа платформе в 2026 году

Отечественная программная платформа для создания автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) «Альфа платформа» за последние годы стала одним из самых обсуждаемых решений на рынке промышленной автоматизации. Разработанная компанией «Атомик Софт», она уже применяется на десятках предприятий в нефтегазовой, химической, металлургической и машиностроительной отраслях. Однако развитие ПО не останавливается – и новый функционал, который будет представлен на Форуме «PROавтоматизацию 2026» 30 сентября, может изменить подход к построению SCADA и АСУ ТП в целом.

atomic.jpeg

Трек, посвященный «Альфа платформе», выделен в отдельное направление деловой программы не случайно. За прошедший год в ПО были внесены существенные изменения, расширяющие ее возможности как в части сбора и обработки данных, так и в части визуализации, логического управления и интеграции со смежными системами. На Форуме разработчики и инженеры «Атомик Софт» впервые публично покажут, как новые функции позволяют решать задачи, которые раньше требовали либо доработки платформы силами интегратора или заказчика, либо использования дополнительного ПО.

Однако трек по «Альфа платформе» – лишь часть обширной программы Форума. Параллельно будут работать еще три тематических направления:

Также на площадке Форума будет организована выставочная зона с демостендами партнеров. Помимо уже упомянутого робота-манипулятора, участники смогут вживую увидеть российские программируемые логические контроллеры (ПЛК), современные распределенные системы управления (РСУ), а также другие программно-аппаратные комплексы (ПАК), представленные «ИНКОМСИСТЕМ», «Атриум Энерго», «ТРЭИ», «СМС-Автоматизация», «ИнСАТ», «Рубеж», «СкадаСистемы», «ИНКОНТРОЛ» (генеральный партнер) и «Атомик Софт» (организатор). Это возможность не просто узнать о новинках из презентаций, а лично пообщаться с разработчиками, задать технические вопросы и примерить решения к своим проектам.

Форум «PROавтоматизацию 2026» пройдет 30 сентября в Москве (Цифровое деловое пространство, ул. Покровка, 47) и онлайн. Участие бесплатное, но количество мест для очного присутствия ограничено.

Регистрация и полная программа – на сайте мероприятия.

Рекламаerid:2W5zFGrkqmbРекламодатель: АО «Атомик Софт»ИНН/ОГРН: 7017373532/1157017005188Сайт: https://proforum.automiq.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

Началось серийное производство российского электромобиля Atom

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Власти переделают стратегию развития микроэлектроники. Нынешняя не отражает реальность

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще