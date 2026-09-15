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СИБУР в семь раз ускорил технический анализ предложений поставщиков с помощью ИИ

СИБУР представил результаты применения ИИ-агента в закупках. Решение автоматизирует первичную техническую проверку предложений поставщиков: сверяет данные в документах с требованиями технического задания, выявляет расхождения и формирует автоматический дозапрос поставщику. Первичная проверка предложения стала быстрее в семь раз. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

СИБУР выстраивает одну из крупнейших в нефтехимии систем закупок, обеспечивая непрерывность работы производственных площадок и реализацию инвестиционных проектов. Номенклатура охватывает широкий спектр: от специальной химии и катализаторов до сложного технологического оборудования, металлопроката, КИПиА, ИТ-решений и логистических услуг. Ежегодно компания проводит порядка 8000 закупочных процедур, в которых участвуют более 2000 поставщиков. Около 85% из них — российские компании, что отражает стратегический курс СИБУРа на технологическую независимость и локализацию. На таком объеме ускорение отдельной операции в закупках дает заметный эффект для всей цепочки поставок, а ускорение процесса в семь раз меняет саму логику работы закупочной команды.

Этап для автоматизации выбирали по результатам анализа реальных трудозатрат команды закупок. Наиболее ресурсоемкой оказалась не оценка предложений как таковая, а сбор недостающих данных: до 80% времени специалистов на этапе технического анализа предложений уходило на запросы поставщикам — дозаполнить опросный лист, приложить паспорт на продукцию, подтвердить опыт поставок. Именно на этот этап и был направлен первый ИИ-агент.

ИИ-агент забирает техническую часть предложения с электронной торговой площадки СИБУРа, находит неполные и противоречивые данные и формирует шаблон запроса поставщику с точечными вопросами по каждому незаполненному параметру. Автоматизация сокращает объем ручной обработки типовых документов, снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором, ускоряет коммуникацию и позволяет сконцентрировать ресурс команды там, где человек действительно создает ценность: на стратегической работе, анализе рынка и поиске нестандартных решений.

Для поставщиков процесс становится прозрачнее: они быстрее получают обратную связь со структурированным перечнем вопросов и понимают, какие сведения нужно дополнить или уточнить. Единый формат взаимодействия сокращает число повторных запросов и помогает быстрее собрать полный комплект документов для технического рассмотрения.

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«Для нас важно, чтобы цифровизация закупок сделала процесс понятнее и быстрее не только внутри компании, но и для наших партнеров. Процедура движется без лишних циклов переписки, а оперативная и конкретная обратная связь дает значимый репутационный эффект. ИИ-агенты позволяют масштабировать такой подход на разные этапы процесса и категории закупок», — отметил Михаил Кирьянов, директор функции обеспечения производства СИБУРа.

ИИ-агент стал первым шагом в программе автоматизации закупочных процессов: далее компания планирует развивать сценарии применения ИИ-агентов на всех ключевых этапах закупочного цикла. Помимо агентов, встроенных в процесс, СИБУР развивает применение ИИ для повседневных задач закупочной команды. С начала года сотрудники используют ИИ для поиска альтернативных производителей критичной номенклатуры, проработки логистических маршрутов при изменении внешних условий, подбора аналогов по складским запасам предприятий и аналитики.

СИБУР системно применяет искусственный интеллект с 2018 г. В компании реализовано более 30 кейсов на базе классического ИИ и машинного обучения, параллельно развиваются генеративный ИИ и ИИ-агенты — в проработке находится более 200 инициатив, где такие технологии дают эффект в производственных и бизнес-процессах.

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