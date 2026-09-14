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KTS запустила ИИ-ассистента для девелоперов

ИТ-компания KTS сообщила о запуске ИИ-ассистента для девелоперов, который помогает подбирать объекты, отвечать на вопросы клиентов и генерировать целевые заявки круглосуточно. Ассистент подключается к базе объектов за два дня, размещается на сайте одной строкой кода и передает в CRM уже квалифицированного лида с данными из диалога. Решение позволяет увеличивать количество целевых обращений без расширения штата менеджеров.

Запуск продукта связан с особенностью поведения покупателей недвижимости: значительная часть обращений приходится на вечернее и ночное время, а также на выходные, когда отдел продаж может быть недоступен. В этот момент клиент уже готов выбирать квартиру, но не всегда может получить консультацию менеджера. ИИ-ассистент отвечает сразу, помогает подобрать подходящие лоты и переводит интерес в заявку на просмотр, не давая потенциальному клиенту потеряться до начала рабочего дня.

«Ассистент берет на себя первичную консультацию: отвечает на базовые вопросы, помогает сопоставить запрос клиента с доступными объектами и снимает барьер перед звонком менеджеру. Когда клиент готов перейти к следующему шагу, система переводит диалог в заявку. В CRM поступает квалифицированный лид с информацией из переписки, поэтому менеджеру не приходится заново выяснять потребности клиента», – отметил представитель KTS.

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